Líbí se vám Epická zuřivost, nebo Zabiják? O čem vypovídají názvy vojenských operací

O tom se přemítá na webu. Některým Epická zuřivosti připomíná název akčního filmu, jiným reklamní slogan na energetický nápoj, ba útok Pokémona. Další tím názvem diagnostikují duševní stav Donalda Trumpa. Prostě to, že se nechá vést spíše emocemi než rozumem.
Churchillův Overlord – majestátní, patriarchální, nezdolný
Pro mnohé jsou to jen banální detaily. Jiní v nich nacházejí zajímavé postřehy i trendy. Třeba analytik Martin Pfaffenzeller na webu Der Spiegel. Ten zase vytěžil třicet let starý esej Umění pojmenovávat vojenské operace, který napsal americký zpravodajec Gregory Sieminski. Tak se na ty postřehy podívejme.
První doložený případ pojmenování vojenských operací se vztahuje k roku 1918. Německý generální štáb v době, kdy – jak dnes ví každý gymnazista – první světová válka už byla pro ústřední mocnosti prohraná, plánoval velké ofenzivy na západní frontě. Při tom se inspiroval v mytologii, takže vznikly plány operací Mars či Jízda valkýr. Pak Německo kapitulovalo, ale nový zvyk se šířil světem, i do Ameriky.
Američané pominuli vztah k mytologii a soustředili se na utajení. Vybírali takové názvy, aby se z nich nedaly určit místo a cíl chystané operace. Měli k tomu kódovou knihu obsahující deset tisíc náhodných výrazů.
Pak přišla druhá světová válka, s ní nový spojenec Churchill a ten pro náhodnost smysl neměl. Když Američané v roce 1943 chystali bombardování ropných polí v Rumunsku pod názvem operace Mýdlová pěna, Churchill byl proti. Tak se nemůže jmenovat operace, při níž riskuje život tolik Američanů, zněl jeho argument. A prosadil název Přílivová vlna.
Churchill prosadil i název Overlord pro vylodění v Normandii. Podle historika Davida Kahna ten název vyjadřoval „pocit majestátnosti, patriarchální odplaty a nezdolné moci“.
Američané se ale po roce 1945 vrátili k náhodným názvům. Za války v Koreji zahájili operaci Modrá srdce, a teprve když morálka mužstva začala klesat, přešli k bojovnějšímu tónu. Ten odrážely názvy operací jako Zabiják či Rozparovač. Jenže i toto mělo své minusy.
Jak vyšlo najevo z dopisů čtenářů novin i ze samotné armády, drsné názvy akcí budily dojem, že hlavním cílem války je zabíjet Číňany (tvořili hlavní oporu severokorejských komunistů). Také americké ministerstvo zahraničí si prý stěžovalo, že názvy jako operace Zabiják narušují rozhovory o příměří s Čínou.
Jenže přes tuto zkušenost se podobné názvy operací vyskytovaly i ve válce ve Vietnamu až do poloviny 70. let. Třeba operace Masher, což může znamenat šťouchadlo na brambory, ale i mlýnek na maso.
Mají o vás říkat, že jste se podílel na Modré lžíci?
Obrat nastal až po roce 1975, kdy se Pentagon vrátil k neutrálním názvům akcí. Třeba Kaňon Eldorado (letecký útok na Libyi v roce 1986) či Zlatý bažant (operace výsadkářů v Hondurasu pro odstrašení prosovětské Nikaraguy).
Ale pozor. Už tehdy, v roce 1983, tedy za prezidenta Reagana, se vyskytla příznačná výjimka. Když Američané zaútočili na karibský ostrov Grenada (obávali se, že prosovětská vláda tam staví vojenské letiště), operaci nazvali Naléhavá zuřivost. Hrome, nezní to povědomě?
V roce 1983, v době, kdy podle vtipu by na obsazení malé Grenady stačila policie města New Yorku, to působilo až komicky. Ale snad je to jedna z inspirací Donalda Trumpa pro Epickou zuřivost.
Pak skončila studená válka, i v Americe nastoupila „hodnotová politika“ a s ní i nové názvy vojenských operací. Zpočátku narážely, jak ukazuje příklad z Panamy.
Na přelomu let 1989–1990 vtrhli do Panamy američtí vojáci, aby zatkli diktátora Noriegu. Ta operace se měla jmenovat Modrá lžíce. Ale velitel speciálních sil vyrazil na generální štáb a jeho šéfa se zeptal: „To chcete, aby vaše vnoučata říkala, že jste se podílel na operaci Modrá lžíce?“ Šéf štábu se nechal přesvědčit, a když jeho asistent navrhl: „Co takhle Spravedlivá věc?“, bylo rozhodnuto.
Potom se rozběhla éra neutrálních a korektních názvů. Pouštní štít (ochrana Saúdské Arábie 1990), Pouštní bouře (vytlačení Iráku z Kuvajtu 1991), Obnovená naděje (Somálsko 1992), Trvalá svoboda (Afghánistán 2001), Irácká svoboda (2003). Ale jak šla léta, a zvláště když Američané prchali z Afghánistánu, bylo stále jasnější, že názvy operací typu Trvalá svoboda působí spíše jako černý humor.
Chytlavě, krátce, jedinečně
Prezident Trump se od této éry odvrací, a to i skrze názvy vojenských akcí. Už loni v červnu, když Američané bombardovali íránská jaderná zařízení, dostala ta operace název Půlnoční kladivo.
Letošní únos venezuelského diktátora Madura zase proběhl pod názvem Absolutní odhodlání. A nyní sledujeme Epickou zuřivost.
Gregory Sieminski, autor eseje Umění pojmenovávat vojenské operace (1995), své dílo končí čtyřmi doporučeními.
Za prvé. Nevybírejte náhodné, ale smysluplné názvy – jinak promarníte šanci utvářet narativ o válce ve svůj prospěch. Toho se Trump drží.
Za druhé. Uvědomte si své cílové publikum. Jsou jím vaši vojáci, domácí veřejnost, nebo celý svět? Tady Trump primárně oslovuje své příznivce.
Za třetí. Vyhýbejte se módním frázím toho typu, jako byla Obnovená naděje. I tady se Epická zuřivost rýsuje jako ryzí originál.
Za čtvrté. Vybírejte si zapamatovatelné výrazy. Mají být chytlavé, krátké, jedinečné a nikoliv abstraktní.
Pokud to vše shrneme, tak operace Epická zuřivost působí docela dobře. Ale otázkou je, proč ten název prezident Trump ve „válečném projevu“ nezmínil. Proč slova Epická zuřivost vešla do oběhu až z tiskové zprávy. Že by Trump nechtěl dráždit protiválečné jádro hnutí MAGA?