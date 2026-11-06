Trumpovci byli těžce biti. Prezidenta to sice neodstraní, ale oslabí natolik, že se začíná mluvit o konci Trumpovy éry.
Na tom dost je, už kvůli Trumpově věku. Ale je to důvod k takovému natěšení? Je to důvod k přesvědčení, že „oranžového narcise“ oslabí a posléze vystřídají ti racionální a dobří?
Přesně to teď předpovídat nelze. Ale představa, že demokratické dobro vystřídá republikánské zlo, je velmi zjednodušená a zkreslující. Vždyť zatím není jasné, kdo dobro v Demokratické straně reprezentuje. A hlavně kdo se prosadí.
Manželka v hidžábu už nevadí
Pro ilustraci stačí letmý postřeh. I česká média šířila snímek z povolebního Michiganu. Volby do Senátu tam vyhrál Abdul El-Sayed, syn egyptských přistěhovalců a již brzy první muslim v americkém Senátu. Což je statistický postřeh. To hlavní sdělení je trochu jinde.
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Na fotografii vidíme vítězného El-Sayeda a vedle manželku pečlivě zahalenou v muslimském hábitu. Našinec pamatuje dvacet let staré snímky tureckého lídra Erdogana, když se nechal fotit s manželkou v hidžábu. V tehdy sekulárním Turecku to byl průlom. Dalo by se říci, že Atatürk by z toho dostal psotník. A západní progresivisté to brali jako výstrahu před vlivem islámu a zotročením žen.
Nyní západní progresivisté jásají, že El-Sayed porazil trumpovce, a proti jeho ženě v hidžábu ani neceknou. Dokonce v izraelském Ha’arecu (ideovém klonu listů The New York Times či Der Spiegel) vyšel text Jsem izraelsko-americký Žid. Miluji Izrael. A volil jsem Abdula El-Sayeda. (Tedy politika protiizraelského.) Není to výmysl, lidé jsou skutečně různí. Ale stejně nevíme přesně. Je to dozvuk volební kampaně? Osobní radost, že dobro zvítězilo nad zlem? Nebo ten hlas reprezentuje nějakou širší sílu? To zatím nelze říci.
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Ale vzpomeňme si na situace z poslední dekády, kdy se radost z vítězství „našich“ proměnila ve zklamání.
Tohle že jsme chtěli?
Donald Trump vedl prezidentské kampaně v době, kdy vrcholilo hnutí woke. Krajní levice ovládala akademickou půdu, kulturu i korporát. Byla to doba kácení nepohodlných soch, zavádění „novořeči“ (špatně použité osobní zájmeno třeba pro nebinární osobu mohlo přivodit nepříjemnost) i neblahé zkratky DEI (rozmanitost, rovnost, inkluze).
Hodně Američanů to nesnášelo, a proto volilo Trumpa. Věřili, že on s woky a jejich manýry vymete. A také tomu, že ukončí války. Jaká je realita dva roky po poslední volbě prezidenta?
Trump s woky skutečně vymetl, jenže začalo vycházet najevo, že wokovské manýry převzalo hnutí MAGA a války vesele bují. Ti, kteří si stěžovali na wokovské manýry ve veřejných knihovnách (vyřazování knih), zjistili, že po Trumpově vítězství dělá MAGA cosi podobného. I když v opačném gardu, že.
I takto může vypadat vítězství „dobra“
Nelze teď automaticky říci, že po kongresovém úspěchu demokratů bude následovat totéž. Že idealistickou představu těch dobrých a racionálních u vesla vystřídá zklamání. Ale je užitečné s tím počítat.
Předsedou Senátu má být Hakeem Jeffries, solidní demokrat, žádný radikál z demokratických socialistů, tedy z pomezí marxismu a islamismu. Už stačil slíbit program na prvních sto dnů. Zaměří se na životní náklady a chce zahájit vyšetřování Trumpovy administrativy. Vida, to je něco, co známe z Česka, Polska či Maďarska, kde to nepřítel poražený ve volbách „dostává sežrat“.
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Ale zatím nelze odhadnout, jak se v Demokratické straně vyvine rozložení sil. Zda budou mít navrch lidé typu Jeffriese, či radikálové. Strašit islamizací je přehnané. Fandění islámu, Gaze a nepřímo Hamásu cílí spíš na společenské než náboženské posuny. Pěkně to shrnul Abe Greenwald v magazínu The Commentary:
„Na Západě jsme dospěli k názoru, že jen primitivní kultury plodí spravedlivé bojovníky. Je to náš způsob, jak vykoupit svou vinu. Možná právě cpete něco do lednice a někdo vám pošle obrázek dětí vedle sutin. Podíváte se kolem a řeknete si, že možná mají ti bojovníci z Gazy pravdu.“
I takto by mohlo vypadat vítězství „dobra“ nad trumpovci.