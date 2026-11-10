Proč? Demokraté volili demokraty, ale mnozí bývalí voliči Trumpa z roku 2024 a celoživotní republikáni teď volili demokraty rovněž - ne proto, že by se do nich náhle zamilovali, nýbrž proto, že chtěli dát Trumpovi a jeho vládě pořádný políček. To se jim povedlo. Nebyla to ani tak volba pro demokraty, jako spíš proti Trumpovi.
Co jim na Trumpovi tak vadilo? Především drahota, drahota a drahota. Ceny nafty, benzínu, potravin a nákladů na život jsou v USA na americké poměry vysoké. Benzín je drahý, ale i nafta, na kterou jezdí zemědělské stroje - proto bye-bye, Kansas, Iowa...
Co způsobilo jejich drahotu? Původní konzervativci (tedy reaganovští, v ekonomických otázkách liberální a v zahraniční politice aktivní) říkají, že Trumpova cla, a podceňují válku proti Íránu; „národní“ konzervativci (tedy doma etatističtí a v zahraniční politice izolacionističtí) jako viceprezident J. D. Vance viní jen válku s Íránem a snaží se minimalizovat dopad cel.
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Trump prohrál republikánům volby cly a válkou. Začíná boj o budoucnost Ameriky
Pravdou je, že jak cla, tak i válka s Íránem vedly ke zvýšení cen. Cla vždy zvyšují ceny zboží a proto je svobodný obchod výhodný a dobrý. A Trump válku s Íránem nevysvětlil (proč si myslel, že byla potřebná právě na jaře 2026), neobhájil ji před americkým lidem, a dokonce ani nepožádal Kongres o její autorizaci – a hlavně ji nedokončil, neukončil, nedokázal ji dovést do konce a obnovit mír. Proto jsou vysoké ceny ropy, následně nafty a benzínu a vůbec všeho.
No a potom ještě jeden důvod. Američané vidí, že Trump a jeho rodina za poslední dva roky velmi bohatnou, podezření na korupci jsou vážná, a proto mnozí jeho bývalí voliči jsou naštvaní na Trumpa.
Jeho zajímají památky na něho, budovy pojmenované po něm, taneční sál v Bílém domě, triumfální oblouk ve Washingtonu, který má velebit Trumpa; jeho voliče z roku 2024 však zajímají jiné věci. On žije v paralelním světě své moci a slávy, oni žijí ve světě reálném. Mají oprávněný dojem, že jejich problémy jeho netrápí a nezajímají. Proto ta prohra jeho strany, proto tak velká.
Co s Trumpovým dědictvím
Co dál? Nastane politický zápas o budoucnost Republikánské strany. Už nikdy nebude, jaká byla před Trumpem, ale už ani nikdy nebude, jaká byla doteď posledních deset let za Trumpa. Pakt s Trumpem byl do značné míry paktem faustovským. Viceprezident Vance je v nezáviděníhodné pozici: musí se distancovat od čím dále, tím více nepopulárního Trumpa, aby měl v roce 2028 vůbec šanci, ale nesmí se od něho distancovat příliš, aby u něho neupadl v nemilost – chce, aby ho Trump v roce 2028 podpořil a on, Vance, zdědil tvrdé jádro Trumpových MAGA voličů.
Ministr zahraničí Marco Rubio asi zvažuje, či by neměl podat demisi, aby se odpoutal od Trumpa a měl ještě nějakou politickou budoucnost. On, stejně jako Vance, je mladý, a může vynechat prezidentské volby 2028 a zkusit štěstí v letech 2032, nebo 2036. To zřejmě zvažuje i „korunní princ“ Vance, který je ale příliš svázán s Trumpem.
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Otazníky nad datovými centry. Americké volby rozhodovaly i o dalším směřování umělé inteligence
Kandidaturu na prezidenta zřejmě zvažuje i senátor Ted Cruz z Texasu, nesvázaný s Trumpovou vládou; či úspěšný, tento rok končící dvojnásobný (dvakrát čtyři roky) guvernér Floridy Ron DeSantis. Díky němu je Florida jediným státem, kde republikáni ani v tak pro ně mizerném volebním roce, jako je tento, neprohráli, ale naopak všechno vyhráli.
Ale politický boj nastane i uvnitř Demokratické strany, mezi jejím relativně umírněným vedením v Kongresu, a mladými, radikálními progresivisty a socialisty. Ti jsou na postupu, ale stále mají v Demokratické straně menšinu. Umírnění demokraté budou nyní ty levicové radikály krotit, aby do voleb 2028 nenaštvali umírněné voliče, kteří jim nyní zajistili vítězství, a nedodali tak republikánům druhý dech.
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V Kongresu vzniknou vyšetřovací výbory, které budou vyšetřovat členy Trumpovy vlády, zda neporušili zákony anebo nejednali neeticky, budou zřejmě vyšetřovat i lidi v Trumpově okolí a jeho rodinu, zda se neobohatili neeticky. Ale myslím si, že vedení demokratů bude chtít nastavovat umírněnou tvář, a to až do voleb 2028, kdy budou chtít získat (vlastně si udržet) své většiny v obou komorách Kongresu, a mít, získat i svého prezidenta či prezidentku, prostě demokrata či demokratku v Bílém domě od 20. ledna 2029.
A pak se může rozpoutat peklo.
Novými státy k dominanci
Najradikálnější dva návrhy jsou prostými většinami v obou komorách Kongresu vytvořit dva další nové státy USA, Portoriko a (město) Washington D. C., které do Senátu vyšlou čtyři další demokratické senátory (obyvatelé obou lokalit jsou silně a spolehlivě na straně demokratů). A rovněž navýšit počet dnešních devíti soudců Nejvyššího soudu USA (šest je republikánů, tři jsou demokratky) na třináct či patnáct, aby nový demokratický prezident (prezidentka) nominoval(a) levicové progresivistické soudce a soudkyně a Senát s demokratickou většinou je schválil.
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Stane se Trump po volbách chromou kachnou? Na svou hyperaktivitu sotva rezignuje
Jinými slovy, v roku 2029, po volbách 2028, bude Donald Trump vnímaný jako samolibý, namyšlený, arogantní a sobecký narcis, který ústavní režim v USA nezničil, ale radikální demokraté se mohou pokusit o – sice nikoli de iure, ale rozhodně de facto – ústavní převrat.
Bůh pak pomáhej Americe.