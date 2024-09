Trilion sem, trilion tam. Proč americký veřejný dluh neklesne, ať vyhraje Trump, nebo Harrisová

Jak bylo vidět v předvolební debatě minulý týden, tyto plány vzbuzují velké emoce na obou stranách politického spektra – jestli se jedná o imigraci, zdravotní pojištění či zaměstnanost. Tady bych se však zastavil u slova plán.

Moderátoři televize ABC překvapili Donalda Trumpa nepřipraveného, když se jej zeptali, zda má konkrétní plán na zdravotní reformu, pokud se mu povede zrušit systém dostupného zdravotního pojištění zavedený administrativou prezidenta Baracka Obamy, tzv. Obamacare. Trump se zmohl pouze na neurčitou odpověď v tom smyslu, že má jakýsi „koncept plánu“. Tento koncept však rozvíjí již od roku 2016, kdy byl poprvé kandidátem Republikánské strany v prezidentských volbách. Dosud s žádnou náhradou za Obamovu zdravotní reformu nepřišel.

Bohužel se nejedná o jediný případ. Na druhé straně stojí Kamala Harrisová, která v debatě v náznacích načrtla ekonomický program pro příští čtyři roky svého prezidentství, některé její plány však vyvolávají nedůvěru, například federální příspěvek 25 tisíc dolarů na první nemovitost, kterou si americké rodiny zakoupí, daňovou slevu na dítě anebo daňové úlevy pro malé podniky. Donald Trump by také rád provedl daňové škrty, a to zejména pro velké společnosti, jejichž představitelé v poslední době začali jeho kandidaturu veřejně podporovat.

Rozpočtová odpovědnost

Dosud však ani jeden z kandidátů pořádně nevysvětlil, jak hodlají řešit narůstající deficit amerických veřejných financí. Zatímco Trump tvrdí, že pro sanaci dluhu použije kryptoměny a zisky z rozšířené těžby ropy, Harrisová se zapřisáhla snížit deficit, ale neprozradila, jak toho chce dosáhnout. Pro tuto chvíli se tak zdá, že jejich plány deficit spíše prohloubí.

Přesto již ekonomové modelují vývoj amerického rozpočtu pro příští rok a zdá se, že mají jasno. Pokud se dostane do Bílého domu Harrisová, bude rozpočtově mnohem odpovědnější prezidentkou, než by byl Trump. Jeho ekonomické plány by totiž v dalších deseti letech zvýšily americký deficit o 5,8 trilionu dolarů, zatímco plány Harrisové „pouze“ o 1,2 trilionu dolarů.

V tomto konzervativním modelu se však nepočítá s možností, že Trumpova politika zvýší tempo hospodářského růstu. Zároveň není jasné, jak by celkový deficit snížila podpora Harrisové pro zdanění kapitálových výnosů. Snad nejstěžejnější neznámou v této rovnici je Trumpův ambiciózní plán na plošné zavedení desetiprocentních dovozních cel, v případě Číny dokonce šedesátiprocentních. Tato cla by sice mohla vynést federální kase na 2,8 trilionu dolarů, není však jasné, jaký dopad budou mít na americký zahraniční obchod odvetné akce států, jichž se americká cla dotknou nejvíce.

Trump také jasně deklaruje, že bude prosazovat snížení korporátní daně ze současných 21 na 20 procent (v některých prohlášeních během kampaně mluví dokonce o 15 procentech), což může dál zhoršit výhled na rozpočtové příjmy federální vlády. A Harrisová neskrývá svou snahu o zvýšení daní pro Američany s ročními příjmy nad 400 tisíc dolarů, které plánuje přerozdělit mezi rodiny s nižšími příjmy.

Jistota prohloubení deficitu

Bývalý ekonomický poradce Baracka Obamy Jason Furman k plánům obou kandidátů řekl, že pokud Harrisová nemá nějaký další nástroj na redukci dluhu, o kterém její kampaň zatím mlčí, americké zadlužení se bude zvyšovat. A Trump se ani nesnaží maskovat, že o důsledcích pro federální rozpočet vůbec neuvažuje.

Ač tedy vyhraje Harrisová nebo Trump, výsledkem „polistopadového vývoje“ bude zcela jistě menší či větší prohloubení amerického deficitu veřejných financí.