„Znárodněte volby!“ Připravuje si Trump půdu pro vysvětlování dalších „ukradených voleb“?

Je málo pravděpodobné, že se tak stane. Volby v USA, a to jak do federálních institucí, tak i do těch státních či lokálních jsou v pravomoci států, ty je upravují a organizují. Jsou decentralizované, na to jsou Američané zvyklí. Čtvrtý oddíl prvního článku americké ústavy říká, že způsob voleb kongresmanů a senátorů stanovují parlamenty států, ale Kongres může tato ustanovení změnit.
Tedy v principu je myslitelné, aby federální volby (Sněmovna reprezentantů, Senát, prezident) byly organizovány federálně, ale nikdy se tak nedělo. Na federální úrovni byly stanoveny jen obecné principy: právo volit má každý občan nad osmnáct let bez ohledu na rasu či pohlaví. Je málo pravděpodobné, že tak velká změna by se stihla do voleb v listopadu a ona legislativa v Kongresu by prošla. USA jsou přeci jen federací.
V listopadu se bude volit celá Sněmovna reprezentantů (435 kongresmanů), 35 senátorů (ze 100) a 36 guvernérů států (z 50). A bezpočet osob na nižších úrovních, od státních legislativců až po starosty a šerify… To vše federalizovat (v americké terminologii znárodnit, učinit celoamericky jednotné) není v lidských silách. A především Amerika na to není připravena.
Příprava na podzimní prohru
Všechny státy kromě Severní Dakoty vyžadují, aby se obyvatelé před volbami registrovali jako voliči, jinak volit nemůžou (v Severní Dakotě stačí při volbách ukázat, že člověk je obyvatelem státu). Při registraci nebo volbě vyžadují některé státy doklad totožnosti s fotkou, jiným stačí bez fotky, a v jiných zase doklad totožnosti nutný není. Dokladem totožnosti je nejčastěji řidičský průkaz, ale ten není zárukou občanství, může ho v USA získat i neobčan, který udělá zkoušky.
Federální zákon zakazuje cizincům volit do federálních institucí, ale ví se, že mnozí neobčané volili. Do jaké míry to mohlo ovlivnit výsledky voleb, je exaktně nejasné a předmětem spekulací. Například tzv. Pomerančový okres (Orange County) na jihovýchod od Los Angeles byl od druhé světové války silně republikánský a konzervativní, vždy posílal do Kongresu velice pravicové republikánské kongresmany. Od poloviny 90. let začali prohrávat s demokratickými levicovými kandidátkami (latinskoamerického původu) a bylo silné podezření hraničící s jistotou, že k tomu přispěly hlasy latinskoamerických imigrantů bez občanství.
Něco jako federální databáze všech oprávněných voličů-občanů se zdá být v souladu se zdravým rozumem a byla by i ústavní, ale stihnou něco takového Trump a republikáni prosadit do listopadových voleb? Jsem vůči tomu skeptický.
Spíše se zdá, že Trump ví, že republikáni v listopadových volbách oslabí a minimálně ztratí většinu ve Sněmovně reprezentantů, možná to bude pro ně ještě horší, a Trump si těmito řečmi nyní připravuje půdu, že ty volby potom bude prohlašovat za zfalšované, zmanipulované, že volili neoprávnění voliči, tj. nelegální imigranti, a že vítězství jemu a jeho straně bylo opět ukradeno…
Přelévání populace i moci
Ale v Americe probíhá jiný demografický trend, který bude mít dopad na volby a jejich výsledky. V loňském roce v důsledku Trumpovy ostré protiimigrační politiky poklesl počet příchozích cizinců do USA, kteří by se časem mohli (ale i nemuseli) stát občany a volit, a zároveň pokračuje silný trend vnitřní migrace v USA ze státu do státu. Konkrétně z Kalifornie do států na východ od ní, jako jsou Arizona, Idaho, Utah, Texas; a ze severu na jih, tedy ze států jako New York či Illinois do států jako Texas, Florida či obě Karolíny. Jinými slovy, ze států demokratických do států republikánských.
Proč? Nižší daně, snadnější podnikání, nižší ceny nemovitostí. Každých deset let v roce končícím nulou je v USA povinné sčítání lidu, aby se vědělo, kolik kongresmanů (a volitelů prezidenta) má mít daný stát. Každý stát má dva senátory (nejlidnatější téměř čtyřicetimilionová Kalifornie i nejméně lidnatý ani ne šestsettisícový Wyoming), ale počet poslanců ve Sněmovně reprezentantů je podle počtu obyvatel (nejméně lidnaté státy mají jednoho, Kalifornie jich má dvaapadesát). Volitelů prezidenta má každý stát tolik, kolik má reprezentantů plus senátorů, tedy ty nejméně lidnaté mají tři a Kalifornie jich má čtyřiapadesát.
Jenomže každých deset let se tato čísla přepočtou podle změny počtu obyvatel. Trend ukazuje, že po sčítání lidu v roce 2030 Kalifornie přijde o čtyři hlasy volitelů (a kongresmanů), Texas jich získá čtyři, Florida dva, New York, Illinois a pár dalších demokratických států ztratí jednoho, a pár dalších republikánských států jednoho získá. Jinými slovy, v prezidentských volbách v letech 2032, 2036 a 2040 budou mít republikánští kandidáti na prezidenta větší výhodu oproti demokratickým, než měli ve volbách 2020, 2024 a 2028. Politická síla republikánských států stoupne – pokud se ale ty státy samotné nestanou více demokratickými. V dohledné době ne.