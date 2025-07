Nic není zadarmo aneb Velký krásný zákon a američtí velrybářští námořníci

A potom týden druhý, Trumpův úspěch domácí: Kongres mu schválil zákon o federálním rozpočtu, příjmech i výdajích, který on nazývá „Velkým krásným zákonem“, a mohl ho podepsat, jak chtěl, na americký svátek Dne nezávislosti, 4. července.

Senát schválil svou verzi zákona v úterý 1. července a Sněmovna reprezentantů pak definitivní podobu ve čtvrtek 3. července. V obou komorách to bylo těsné a schválení zákona je zásluhou nejen lobbingu Trumpa, ale i úspěšné taktiky vůdců republikánů v obou komorách, kterými jsou John Thune v Senátu a předseda Sněmovny Mike Johnson.

V Senátu mají republikáni většinu 53:47, jenže tři republikánští senátoři hlasovali proti, takže rozhodující 101. hlas (na 51:50) dodal viceprezident J. D. Vance (ten hlasuje jen tehdy, je-li poměr hlasů vyrovnaný). Ve Sněmovně hlasovali proti kromě všech demokratů i dva republikáni, takže zákon byl schválen poměrem 218:214.

Fiskální neodpovědnost

Co zákon obsahuje? Všechno, co Trump potřebuje na realizaci své politiky. Kdyby neprošel, Trump by měl velký problém. Zákon činí snížení daní schválené republikány a podepsané Trumpem v prosinci 2017 permanentním; v tom původním zákonu bylo jen na osm let, takže letos v prosinci by se daně automaticky zvýšily.

To snížení daní se týká především daně z příjmu, a to jak právnických osob (firem), taky i osob fyzických. Snížení daně z příjmu se týká všech příjmových kategorií (a polovina Američanů s nejnižšími příjmy federální daň z příjmu neplatí), ale v absolutních částkách to znamená, že ti s nejvyššími příjmy platí mnohem méně, než kdyby daně sníženy nebyly. Ale i po snížení daní stále platí nejvíc, protože daně se rovnoměrně snížily všem.

Demokraté opakují mantru, kterou ale opakují už půlstoletí vždy, když republikáni mají v Kongresu většinu, totiž že republikáni snižují daně bohatým a škrtají výdaje pro chudé. Rovněž letos to byl hlavní argument demokratů proti zákonu. Ten dále navyšuje výdaje na obranu (což v dnešním nebezpečném světě je potřebné) a na ochranu proti vstupu ilegálních imigrantů do USA přes jižní hranici s Mexikem, což je Trumpova hlavní domácí priorita. Tento rozpočet mu dává peníze i na stavbu zdi na hranici s Mexikem, které ve svém prvním období od Kongresu nedostal.

Rozpočet taky mírně škrtá v programu Medicaid, což je federální finanční pomoc na zdravotní péči pro chudé, kteří si žádné zdravotní pojištění neplatí (Medicare je finanční pomoc pro seniory a škrty v ní jsou politicky neprůchodné, protože každý má v rodině seniora). Tyto škrty demokraté považují za největší skandál v zákonu; jenže v původní ústavní koncepci jsou USA federací a zdravotní péče není federální zodpovědností, nýbrž státní, a federální peníze mají jen vypomoci; odpovědnost za zdravotní péči je především států a státních rozpočtů, nikoli federální vlády (v EU taky nemáme komisaře pro zdravotnictví).

Nejzásadnějším rysem zákona, a to velice problematickým, je fakt, že zvyšuje limit pro možné zadlužování se USA. Již nyní státní dluh země s 340 miliony obyvatel je přes 36 bilionů dolarů, a tento zákon umožňuje zvýšit zadlužení do deseti let až o 3,4 bilionu dolarů. Je tudíž fiskálně neodpovědný.

To nás přivádí k tomu, kdo a proč hlasoval proti. Všichni demokraté ve Sněmovně i v Senátu proti, protože prý málo zdaňuje bohaté a má prý nízké výdaje pro chudé (jinými slovy, demokraté by uvítali ještě vyšší zadlužení a tudíž ještě větší fiskální neodpovědnost). Jeden republikánský kongresman, jeden senátor a jedna senátorka hlasovali proti kvůli škrtům v Medicaid. Ale jeden kongresman (Massie) a jeden senátor (Paul), shodou okolností oba z Kentucky, hlasovali proti, protože škrty v domácích výdajích považují za nedostatečné a nárůst dluhu za nebezpečný a hrozivý. Jinými slovy, jen jeden senátor ze sta a jeden kongresman z 435 zvedli vlajku fiskální odpovědnosti. Na tyto dva by otcové zakladatelé USA byli hrdí; na ty zbylé vzali rákosku…

Mimochodem, původně proti zákonu v Senátu byla u republikánů kromě dvou senátorů a jedné senátorky i další senátorka, Lisa Murkowská z Aljašky. Kdyby všichni čtyři hlasovali proti, zákon by neprošel. Takže Trump, Thune a Johnson si vyhodnotili, že z těchto čtyř senátorů nejsnadněji přesvědčí, aby hlasovala pro, právě senátorku Murkowskou.

Co jí nabídli? Za federální peníze stavbu nemocnic na aljašském venkově, daňové úlevy pro solární výrobu elektřiny na Aljašce, a daňové úlevy pro kapitány a námořníky na velrybářských lodích USA – a ze všech amerických států má velrybářské lodě v podstatě jen Aljaška. A tak senátorka Murkowská oznámila, že zákon je nedokonalý, ale klady převyšují nad zápory...

I to je demokracie v praxi.