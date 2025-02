Co je vidět jen přes kukátko v peepshow a co je zjevné hned. V Maďarsku, Srbsku, na Slovensku

Uhry 16:30

Fanouškům peepshow se otevírají obrovské příležitosti. Tvrdí to alespoň maďarský premiér Viktor Orbán, který před několika dny mluvil o možnosti „podívat se do čarodějnické kuchyně politiky“ v souvislosti s nařízením amerického prezidenta Donalda Trumpa přezkoumat financování všech agentur, které dostávají vládní finance. Politiky ve střední Evropě samozřejmě zajímají peníze, které tečou do tohoto regionu a které podle nich nepatřičně ovlivňují zdejší politiku.