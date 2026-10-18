Propaganda včera, dnes a zítra. Pomáhala nejen nacistům a komunistům

Tomu se totiž nedají upřít ani klady. A jedním z nich jsou lidé, kteří tu bádají nad nesamozřejmými tématy a píšou o nich knížky. Taky nesamozřejmé a většinou i víc než zajímavé. A sem tam pak udělají konferenci.
Ta z právě odplynulého týdne se věnovala propagandě. Konkrétně té, která pomáhala nacistům a komunistům dostat se k moci, a především se u ní udržet. A která cílila na církve a vlastně i na Židy, Američany, kulaky a… doplňte si podle libosti. Mechanismus propagandy je totiž víceméně pořád stejný. Mění se jen konkrétní skupiny, po jejichž životech se šplhá nahoru.
Pokřtěný arcibiskup
A tak se tentokrát v Praze připomínal třeba Číhošťský zázrak a nebohý farář Toufar. Anebo trojice kněží, kteří tak ošklivě odskákali střelbu v babické škole. Dva z nich, Jana Bulu a Václava Drbolu, letos v červnu církev prohlásila za blahoslavené mučedníky. A na toto setkání ÚSTRu příznačně shlížel z portrétu na stěně sobě dedikovaného sálu Josef Beran – duchovní a pozdější kardinál, který vadil svorně oběma režimům.
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
Historička Jitka Jonová pak vylíčila osud někdejšího olomouckého arcibiskupa se židovským původem Theodora Kohna. Ten svůj úřad zastával po několik let na přelomu 19. a 20. století. Může si říšská propaganda představit lepší sousto než preláta, který je současně Žid, a navíc ani u vlastních není právě oblíbený?!
Kohn se narodil do katolické rodiny – pokřtít se nechal už jeho dědeček. Přesto bylo značně překvapivé, když se v roce 1892 tento židovský profesor církevního práva a sekretář na olomouckém arcibiskupství stal nástupcem hraběte Fürstenberga přímo na biskupském stolci.
Že byl do úřadu zvolen 8. listopadu, o výročí bitvy na Bílé hoře, dodalo hned od počátku munici Čechům. Němcům zase vadilo, že má nový arcibiskup český, a navíc nešlechtický původ. A že je Izraelita, na tom se jako na problému shodly obě strany. „Doufám, že je ten Žid aspoň pokřtěný,“ měl údajně po oznámení volby pronést rakouský předseda vlády, hrabě Eduard Taaffe.
Cizí, a ještě protivný
A co víc: jak Jitka Jonová vysvětlila už v knižní monografii, kterou arcibiskupovi věnovala před deseti roky, Kohn byl dokonce protivný. Ačkoli se mu v úřadu podařilo například ustálit rozkývané hospodaření a zfunkčnit správu či důsledně se vyslovovat proti národnostním rozporům, podle všeho šlo o člověka perfekcionistického, přísného až despotického. Se svými kněžími zacházel autoritativně, ba možná přímo svévolně.
Pracovat „pod Kohnem“ byste zkrátka nechtěli. A tak měly dobové noviny, plakáty i publikace všeho druhu neustále nabito, ať už o hodnostáři psaly v jakémkoli jazyce a s jakoukoli měrou vkusu. Z roku 1903 a z dílny československých sociálních demokratů pochází například spisek „Hrůzovláda arcibiskupa Kohna a povaha klerikalismu“. Nakonec si arcibiskup znepřátelil i císaře s papežem a byl donucen podat rezignaci.
Druhý život v barvách Říše
Theodor Kohn zemřel v ústraní v roce 1915, ve svém zámečku ve štýrském Ehrenhausenu. Ještě ho ale čekal, jak se říká, druhý život.
Der Stürmer, bulvární tiskovina přinášející říšskému čtenářstvu týden co týden dávku pravé nacistické řachandy, vyrukoval v roce 1941 s příběhem „ďáblova kněze“ Kohna a podal jej v barvách, které odstíny z přelomu století dalece předčily. Počínaje „fingovaným křtem“ byl prý arcibiskup dokladem, jak se židovstvo infiltrovalo až do nejvyšších pater církevní hierarchie.
Což skvěle podpořilo tezi, již nacističtí ideologové důsledně razili: že je totiž katolická církev vynálezem Židů a společně s nimi představuje zavilého nepřítele všeho německého. Je pravým „židokřesťanským morem“! Arcibiskupova hospodářská a manažerská selhání pak zase výtečně posloužila k vykreslení obrazu chamtivých a panovačných prelátů.
Stürmer padl, metoda trvá
Nebýt Hitlerových ztrát na frontě a toho, že časem nutně potřeboval přesvědčit i katolické vojáky, aby se přestali vzpouzet a nastoupili k obraně Říše, možná by Stürmer nešťastného Kohna rozcupoval úplně na kousky. S únorem 1945 ale vyšel týdeník naposledy.
Vyzobat kontroverze, vytěžit polopravdy a všechno to pěkně zamíchat do jedovaté směsi – to je však metoda, která přetrvala a slouží dnešním propagandistům právě tak spolehlivě jako těm někdejším. Nemělo by zůstat jen na řečnících odborných konferencí, aby nám tento varovný fakt stále připomínali.