Trojí ústavní režim: prezident panuje, ale nevládne. Právě nepochopení role způsobuje napětí

Méně známo je to, že ústavodárce propracoval také vnitřní rozdělení pravomocí uvnitř tří základních mocí – zákonodárné, výkonné a soudní – a tím determinoval funkčnost celého systému, vycházející nejen z jejich koordinace, ale i konkurence.
Prezident byl jako hlava státu zařazen do moci výkonné, přičemž jeho ústavní postavení mělo být obdobné jako v ústavní listině v roce 1920, to jest „panuje, ale nevládne“. Má vedle role reprezentativní zvláště určitou roli brzdicí, není demiurgem státní politiky, tím jsou parlament a vláda. Proto nebyl z výkonu své funkce odpovědný a všechny jeho úkony moci vládní a výkonné musela odsouhlasit vláda.
Toto ústavní uspořádání bylo odlišné od ústavního systému někdejší československé federace, který nebyl založen na principu dělby moci, nýbrž vycházel z představy jednoty státní moci, kde prezident republiky, volený Federálním shromážděním, měl samostatné ústavní pravomoci a byl ze své funkce odpovědný parlamentu.
Platná podoba Ústavy České republiky však obsahuje několik modifikací proti svému vzoru, ústavní listině z roku 1920. Pravomoci prezidenta republiky byly rozděleny do dvou skupin: menší části samostatných a větší části s kontrasignací, a to výslovně jen předsedou vlády, pokud tuto pravomoc nepřenese na jiného člena vlády.
Vláda nicméně rozhoduje ve sboru, jako kolektivní orgán, a jejím usnesením je premiér vázán. Vedle toho má prezident určitá práva, tedy určité ústavně či zákonně zaručené možnosti chování, které nejsou výkonem pravomoci a jejichž využívání záleží čistě jen na něm.
Články 62, 63 a 64
Tento hybridní ústavní režim byl později, v roce 2012, dále modifikován zavedením volby hlavy státu přímo občany, aniž by však trojí pojetí jeho postavení vyjádřené ve třech navazujících článcích Ústavy ČR bylo změněno. Jak tedy tento trojí režim stanovený ústavou fakticky vypadá?
V článku 62 jsou soustředěny prezidentovy pravomoci nevyžadující souhlas předsedy vlády. Vykonává je buď zcela samostatně, anebo v součinnosti s jinými ústavními orgány.
Interpretační spory vyvolávají zejména jeho pravomoci týkající se složení vlády. Patří mezi nekontrasignovaná rozhodnutí, prezident je však vykonává v rámci dalších ustanovení ústavy, popřípadě zákonů, jako každý státní orgán, tedy nikoliv libovolně. Musí respektovat, že vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně.
Je to však on, kdo (byť na návrh předsedy vlády) jmenuje jednotlivé členy vlády, nevyžaduje se kontrasignace tohoto rozhodnutí, není to jejich společné rozhodnutí, není zde ani stanoveno, že návrh je pro něho závazný. Pokud by ústavodárce chtěl jiný režim, vložil by tuto pravomoc do článku 63. Problém tedy spočívá v tom, že ústava v článku 70 nespecifikuje požadavky na členství ve vládě (minimálně státní občanství České republiky, plná svéprávnost, určitý věk) – a jeho negativní rozhodnutí tak může působit arbitrárně.
U naprosté většiny prezidentových pravomocí je však jiná situace. Podle článku 63 veškerá rozhodnutí prezidenta, která zde učiní, vyžadují ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády a odpovídá za ně vláda. Připomeňme, že prezident republiky není ústavně odpovědný. Pokud jsou ústavodárcem voleny tradiční formulace typu prezident „zastupuje stát navenek“, „sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy“, „je vrchním velitelem ozbrojených sil“, pak nerozhoduje samostatně, ale vlastně stvrzuje rozhodnutí vlády. Tento postup odpovídá nejen dikci a smyslu ústavy, ale i setrvalé ústavní praxi.
Může, ale nemusí
V článku 64 jsou vyjádřena prezidentova práva, která může a nemusí využít dle vlastní úvahy. Právo účastnit se schůzí obou komor parlamentu, jejich výborů a komisí, účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti. Podle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky má prezident právo účastnit se schůzí Bezpečnostní rady státu.
Ústavní soud potvrdil, že podle zákona o Ústavním soudu má také právo samostatně podávat návrhy na přezkoumání ústavnosti zákonů a mezinárodních smluv, protože nejde o výkon jeho pravomoci (určité povinnosti), ale výkon jeho práva, tedy zde sám nerozhoduje, ale jen dává určitý kvalifikovaný podnět Ústavnímu soudu, stejně jako v případě jeho oprávnění vrátit Poslanecké sněmovně přijatý zákon (takzvané právo suspenzivního veta).
Zastupování státu navenek ani výkonu jeho dalších pravomocí podle článku 63 Ústavy České republiky se to však netýká.