S hotovostí a EU na věčné časy? Ústava není vhodným hřištěm k řešení hodnotových otázek

Zároveň však nelze pominout fakt, že se v současnosti v Senátu i ve Sněmovně zrodily návrhy s velmi příbuzným záměrem: nějaký stav uzákonit, fixovat, zablokovat. Tu je jím právo na hotovost a nedigitální existenci, jindy je jím „věčné“ členství v EU či NATO. Tyto návrhy již existují a mají své konkrétní zastánce. Prozatím pomiňme debatu o zpřesnění prezidentských pravomocí, například při jmenování ministrů, ta zatím nemá jasnou podobu a neexistuje ani skupina zákonodárců, která by ji prosazovala.
Co se týče „zabetonování“ některých mezinárodních závazků či fixace rolí jednotlivých osob (třeba XY, zasloužil se o stát), je to velice ošemetné. Jak řekl ústavní právník a donedávna též poradce prezidenta Petra Pavla Jan Kysela, ústava není vhodným hřištěm k řešení hodnotových otázek.
Zákonodárci si to zjevně nemyslí a mají pocit, že případný ústavní zákon může nějakou myšlenku či politické směřování zafixovat na věky.
Pokrokové vs. zpátečnické návrhy
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel by rád v ústavě zakotvil, že Česká republika je členským státem Evropské unie a Severoatlantické aliance. Jeho stranický kolega Jan Jakob návrh svého šéfa hájí a staví jej do protikladu s návrhem některých senátorů, kteří chtějí zakotvit právo na hotovostní platby: „Objem i počet bezhotovostních plateb roste geometrickou řadou. Je to něco, co jde proti trendům, které sami tvoří spotřebitelé. Jsem bytostně přesvědčen, že máme co nejrychleji přijmout euro. Takže jakékoliv zakotvování české koruny v ústavě nedává smysl. Jsou to návrhy zpátečnické.“
Ano, naše návrhy jsou pokrokové, jejich zpátečnické, vždyť „my všichni“ platíme kartou. Jenže co se stane, až přijde blackout a plastová kartička v našich peněženkách bude na pár desítek hodin zbytečná? O tom pan Jakob ještě nepřemýšlel. Vždyť i bývalý ministr vnitra Vít Rakušan nám rozesílal do domácností instrukce, jak se máme připravit na mimořádné situace, radil nám, ať má každý z nás doma nějakou hotovost. A co bychom si s ní počali, kdyby obchodníci přijímali výhradně platby elektronické? Někdo by měl panu Jakobovi vysvětlit, že při blackoutu nezaplatí ani QR kódem, ale bankovky, třeba i eura, mu vezmou.
Nechme však straníky žít v jejich omezeném světě ideologických představ a podívejme se k sousedům. Německo je většinou z nás považováno za zemi konzervativní ctící zákony a pravidla, přitom se zde přihodila taková zvláštní věc. Německý parlament na mimořádné schůzi po parlamentních volbách v březnu 2025, kdy již bylo jasné, že stávající většina dovládla, odhlasoval takzvanou reformu dluhové brzdy. Jinak řečeno rozpočtový „neporušitelný“ závazek pro každou vládu byl úmyslně a účelově porušen.
Nechme stranou, zda to bylo dobře nebo špatně. Faktem je, že se ukázala iluzornost podobných fixačních zákonů. Odcházející parlament zajisté rozhodl legálně, ale legitimita takového kroku je sporná (uděláme to, protože nová legitimní většina už by to neudělala) a do budoucna podobné nedotknutelné závazky zpochybňuje. I my máme dluhovou brzdu, na kterou současná vláda hledí s očividným pohrdáním.
Zkrátka proti každému zákonu může někdy vzniknout většina natolik silná, že jej může přehlasovat. A jsou situace, kdy zákony dokonce nerespektuje nikdo, ani zákonodárci sami, během válek a revolucí právo pláče.
Cesta ke gumové ústavě
Nicméně pokud si někdo myslí, že naše věčné členství v jakémkoli mezinárodním společenství zajistí touto cestou a dokáže to legislativně prosadit, neberme mu tohle šidítko. Problém je jinde, ústava se podobnými nesmyslnými úpravami stává podobně gumovou a nepřehlednou jako celý náš právní řád. Politik vidí, že někdo trápí kočičky a pejsky, druhý den vymyslí zákon proti týrání kočiček a pejsků. Co na tom, že nefunguje, on má splněno.
Pokud si pan Havel myslí, že zákonem utne veškeré debaty o našem členství v EU a NATO, nezbývá než mu gratulovat. Možná by mohli následně pokrokoví poslanci do trestního zákona přidat paragraf o zpochybňování členství v EU a NATO, který by pochybovačné lumpy posílal za katr.
S hotovostí se podobně snadno nevypořádáme, stát musí být připraven na situace, kdy elektronické systémy vypadnou, ale přinejmenším nějaká základní infrastruktura by měla fungovat. Třeba pro nákup potravin či pohonných hmot. Mimochodem, měna je také základním atributem suverenity státu. Možná se za nějaké desítky let ukáže, že hotovost zastarala, podobně jako třeba petrolejové lampy, dokud však nemáme náhradu pro extrémní situace, stále tuto obstarožní metodu potřebujeme.
O čtvrtém článku Ústavy ČSSR z roku 1960 si až do roku 1989 také mnozí mysleli, že zajišťuje komunistům vládu na věčné časy.