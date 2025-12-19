Jako v hororové únikové hře. Klimatická žaloba neuspěla, ale uspěje

Žaloba, kterou jsme jako spolek Klimatická žaloba ČR společně s dalšími podali, mířila na ministerstva a využila správní zásahovou žalobu. Argumentovali jsme, že ministerstva svou liknavostí nepřípustně zasáhla do našich práv - že jejich klimatická politika je nedostatečná vzhledem k novým vědeckým poznatkům, Pařížské dohodě i principu spravedlivého podílu na mezinárodním úsilí.
Klimatická žaloba se stížností u Ústavního soudu neuspěla. „Nečinnost vlády“ není nezákonná
Ústavní soud ale vyšel z prosté premisy: ministerstva mohou činit jen to, k čemu mají kompetence. A pokud by vyšší emisní cíle znamenaly nové povinnosti pro občany či firmy, může je uložit pouze parlament, nikoli ministerstva. Jinými slovy, zásahovou žalobou na ministerstva nelze vymáhat něco, co náleží zákonodárci.
Chcete-li uspět, žalujte jinak
Tento závěr má ovšem jednu zásadní trhlinu. Slučuje totiž klimatickou politiku s legislativními nástroji klimatické politiky. Jako by jediným relevantním nástrojem byly paragrafy. Jenže ministerstva mají v rukou širokou paletu jiných prostředků: dotační programy, podmínky veřejných zakázek, řízení klimatických rizik u infrastrukturních projektů, nastavení správní praxe, personální rozhodnutí, investice do vlastních budov, komunikační strategii apod. To vše může významně ovlivnit emise, aniž by se změnil jediný řádek zákona. Ústavní soud se vážně nezabýval otázkou, zda jsou tyto existující kompetence využívány odpovídajícím způsobem.
Plénum ÚS ostatně ani nijak nepolemizovalo se závěrem Nejvyššího správního soudu, že existuje „obecná povinnost činit kroky proti změně klimatu“. Z toho plyne, že klimatická krize není čistě politický problém, ale má i právní rozměr. Plénum jen dodává, že touto konkrétní zásahovou žalobou a proti těmto konkrétním žalovaným ji nelze dovodit a vymáhat. To ale není popření povinnosti samotné, spíš návod: pokud chcete uspět, musíte žalovat jinak.
Kudy tedy vede cesta? V nálezu najdeme indicie, že nečinnost parlamentu při nepřijetí klimatického zákona může být sama o sobě předmětem ústavní stížnosti. ÚS už v minulosti dvakrát konstatoval, že dlouhodobá legislativní nečinnost porušuje základní práva – v kauzách regulace nájemného a církevních restitucí. Tehdy parlamentu přímo přikázal chybějící úpravu přijmout.
V klimatickém nálezu soud opakovaně zdůrazňuje, že ministerstva zákony přijímat nemohou a že provedení práva na příznivé životní prostředí leží primárně na zákonodárci. Logika je zřejmá: jestli někdo nese přímou odpovědnost za absenci klimatického zákona, není to exekutiva, ale parlament.
Druhou možnou cestou je civilní žaloba na stát jako celek, založená na obecné prevenční povinnosti předcházet škodám. Podobné žaloby už uspěly v Nizozemsku (Urgenda) či ve Francii (L’Affaire du Siècle).
Dlužno podotknout, že tato strategie má v českém kontextu svá vlastní úskalí, o kterých jsme od počátku věděli. V našem civilním soudnictví je totiž vyšší standard pro doložení příčinné souvislosti než v soudnictví správním, na což v minulosti narazila třeba ostravská penzistka, která doslova umírala na karcinogeny z místní koksovny, a přesto u soudů nedovedla prokázat souvislost mezi svou nemocí (i úmrtím manžela) a překračováním emisních limitů.
Čas na účinné zakročení vyprchává
Výsledek přezkumu ÚS je rozporuplný. Na jednu stranu se nepotvrdil nejčernější scénář, podle kterého jsou klimatické povinnosti čistě politickou otázkou, mimo dosah soudů. Ústavní soud připouští, že i v oblasti klimatu existují závazné standardy. Na druhou stranu odmítá převzít aktivnější roli v jejich konkretizaci, pokud mu žalobce nepřinese „procesně dokonalý“ případ mířící na ten správný orgán tím správným typem žaloby.
Je chvályhodné, že tzv. čtvrtý Ústavní soud patrně usiluje o maximální technickou čistotu své judikatury, čistotu, která mnohým chyběla nejen v rozsudku pražského soudu, ale i v „kreativnější“ třetí dekádě ÚS. A přiznejme si, že v klimatické žalobě nebyly utaženy všechny nitky.
Po více než čtyřech letech vedení sporu se mě však zmocňuje dojem, že jsme se museli ocitnout v čemsi jako hororové únikové hře (escape room). Ten právní klíč byl ukryt na tajném místě, rozléhá se dunivým hlasem katakombami soudu na Joštově ulici, ale ještě jste ho nenašli. Zatímco však tento prchavý klíč hledáme, čas na účinné zakročení proti akcelerující klimatické krizi rychle vyprchává.
Zásadní rozdíl mezi klimatickou žalobou a únikovou hrou je totiž ten, že tenhle horor není simulace, ale realita. Nepochybuji o tom, že mnoho ústavních soudců a soudkyň bere globální klima vážně. Považují si ho však víc, než si považují absolutní netečnosti formalizovaného řádu, jehož existence je v konečném důsledku stabilním klimatem podmíněna?
Autor je analytikem Asociace pro mezinárodní otázky.