Jak Ústavní soud „nicneděláním“ pomohl demokracii a ještě vyjasnil pravidla

Plénum ústavních soudců se ve středu neveřejně radilo o stížnostech Volt Česko na kandidátky Stačilo! a SPD, které označuje za nepřiznané koalice. Předseda Ústavního soudu Josef Baxa poté na tiskové konferenci oznámil, že soud nakonec tyto stížnosti odmítl. | foto: ČTK

Martin Zvěřina
Komentář   15:15
Konstituční tribunál zklidnil svým ve středu publikovaným usnesením situaci a de facto „zachránil volby“. Tedy nevyřadil dva relevantní subjekty z politické soutěže, což by těsně před volbami nutně vyvolalo extrémní vzestup nedůvěry v samotný volební proces. Soudci rozhodli rychle a jednomyslně, obojí je velmi dobré. Verdikt vynesený před volbami je vždy lepší než možnost zasahovat ex post a rozpoutat tak vlnu spekulací na téma, komu soud posloužil.

Soudci řekli, že postup, který použily krajské úřady při registraci koalic, byl správný a za korektní též označili postup soudů, které se držely formální definice koalic. Po tomto verdiktu tedy stále platí výklad, že koalicí je ten subjekt, který se za koalici prohlásí. Takto to dosud fungovalo mnoho let, což připouštěly i soudy, které se proti existenci skrytých koalic ohrazovaly, ale jejich registraci nezrušily. Vůči jejich interpretaci se Ústavní soud vymezil.

Korektní obcházení uzavírací klauzule

Soudci potvrdili, že stávající praxe je v pořádku: „Postup krajských úřadů i krajských soudů považuje za ústavně konformní, za současného znění zákona prakticky jediný možný a s ohledem na existující prejudikaturu volebních soudů i předvídatelný“. Též konstatovali: „Zákonodárce... koalice nedefinoval materiálními znaky, jejichž naplnění by bylo následně předmětem přezkumu; naopak, rozlišování mezi kandidátními listinami koalic na straně jedné a politických stran a hnutí na straně druhé ponechal na úvaze (výslovném označení) kandidujících subjektů.“

Je dobře, že Ústavní soud jednal rychle, zdrženlivě, konzistentně a neuchýlil se k v dnešní době poměrně oblíbené politice dvojího metru.

Tedy laicky řečeno, věcně soudem přezkoumat, co je koalice a co ještě strana, není takřka možné při neexistenci zákona, který by koalici jednoznačně charakterizoval, a když navíc je v zákoně zakotveno výhradně formální kritérium.

