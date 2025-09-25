Jak Ústavní soud „nicneděláním“ pomohl demokracii a ještě vyjasnil pravidla

Soudci řekli, že postup, který použily krajské úřady při registraci koalic, byl správný a za korektní též označili postup soudů, které se držely formální definice koalic. Po tomto verdiktu tedy stále platí výklad, že koalicí je ten subjekt, který se za koalici prohlásí. Takto to dosud fungovalo mnoho let, což připouštěly i soudy, které se proti existenci skrytých koalic ohrazovaly, ale jejich registraci nezrušily. Vůči jejich interpretaci se Ústavní soud vymezil.
Korektní obcházení uzavírací klauzule
Soudci potvrdili, že stávající praxe je v pořádku: „Postup krajských úřadů i krajských soudů považuje za ústavně konformní, za současného znění zákona prakticky jediný možný a s ohledem na existující prejudikaturu volebních soudů i předvídatelný“. Též konstatovali: „Zákonodárce... koalice nedefinoval materiálními znaky, jejichž naplnění by bylo následně předmětem přezkumu; naopak, rozlišování mezi kandidátními listinami koalic na straně jedné a politických stran a hnutí na straně druhé ponechal na úvaze (výslovném označení) kandidujících subjektů.“
Je dobře, že Ústavní soud jednal rychle, zdrženlivě, konzistentně a neuchýlil se k v dnešní době poměrně oblíbené politice dvojího metru.
Tedy laicky řečeno, věcně soudem přezkoumat, co je koalice a co ještě strana, není takřka možné při neexistenci zákona, který by koalici jednoznačně charakterizoval, a když navíc je v zákoně zakotveno výhradně formální kritérium.