Ústavní soud pedagogicky selhává. Možná by pomohlo pozvat soudce do kina

Ústavní soud již poněkolikáté řešil ústavnost použitých prostředků v boji s nekonečnými opozičními obstrukcemi ve sněmovně. Dopadlo to, v souladu s předvídatelností práva, jako obvykle, porušení jednacího řádu nebylo protiústavní. Soud již poněkolikáté precizoval svou představu hranice toho, co je ještě ústavní a de facto relativně exaktně navádí většinu zákonodárců, jakým způsobem smějí bojovat proti obstrukcím menšiny.

Soud z Brna poslance nabádá: „Ústavní soud proto opakuje, že považuje aktuální stav zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (a jeho aplikaci) za dlouhodobě neudržitelný a apeluje na všechny poslance napříč politickým spektrem, aby se zasadili o reformu jednacího řádu Poslanecké sněmovny tak, aby napříště zajišťoval, že jednání Poslanecké sněmovny dostojí oběma principům vyplývajícím z čl. 6 Ústavy, tedy jak principu rozhodování vycházejícího z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním, tak principu ochrany menšin (srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 41/23, bod 203). Reforma jednacího řádu je v zájmu jakékoli dnešní i budoucí vládní většiny i opozice.“ Ovšem takový apel nutně vypadá jako platonický povzdech lunatiků.

Proč? Inu proto, že o nutné reformě sněmovního jednacího řádu se mluví desítky let a třeba když se o ni chtěl pokusit zloduch Babiš, byl ukřičen jako nedemokratický agent, přestože chtěl jen opsat německá pravidla. Dnešní Fialova většina se o reformu ani nepokusila. Sněmovní osazenstvo není vůbec motivováno k tomu, aby se na funkčním jednacím řádu domluvilo. Nekonečné obstrukce jsou z hlediska opozičního politického provozu „sexy“, mluví se o nich, vládní většinu spolehlivě naštvou a příznivci opozice mají takřka hmatatelný důkaz, že jejich reprezentanti „makají“.

A navíc, protože Ústavní soud stále přesněji vymezuje okolnosti, za kterých lze rozpravu utnout a „legitimně“ ukončit obstrukce, je motivace k pracnému hledání konsenzu téměř nulová. Ano, občas někdo něco prohodí, ale skutek utek. Obstrukcí si užijeme v příští sněmovně stejně, jako jsme je viděli v té končící i v předešlých, kde obstruovali pro změnu reprezentanti tábora předsedy Fialy.

Předstírání demokratičnosti

Disentní stanovisko soudce Josefa Fialy k nejnovějšímu nálezu Ústavního soudu navíc poukazuje na to, že soud, ve srovnání s dřívějšími případy obstrukcí při prosazování EET či důchodového pojištění, byl k většině (tehdy Babišově) mnohem přísnější. To je zcela zřejmé, nicméně vyplývá z toho do budoucna jediné. S odpuštěním „zametat s obstrukcemi“ je stále snazší a stále víc je to otázka formálně advokátského přemýšlení a nikoli hledání rovných pravidel. Zjednodušeně řečeno, stačí si dělat čárky, kolik vystoupilo opozičních poslanců, a se stopkami čekat, až se naplní časová kvóta. Pak lze vynutit hlasování a kašlat na opozici. Není to náhodou celé špatně? Ústavní soud ukazuje formalistickou cestu, jak předstírat demokratičnost.

Prvotní zlo a špatnost sídlí v Poslanecké sněmovně, tam nejsou schopni se vzájemně kultivovaně domluvit na pravidlech a dodržet je. Samozřejmě za to, co se děje v parlamentu, nenese Ústavní soud věcně žádnou odpovědnost. Jenže co říci, když „rozhodčí“ všem explicitně naznačuje, které fauly pískat rozhodně nebude ve jménu větší plynulosti hry?

Je zároveň velmi těžké cokoli změnit, neboť instituce jako Ústavní soud mají rozhodovat v souladu s předchozími verdikty. Kdyby ovšem, čistě teoreticky, dvakrát třikrát tyto instituce předvedly pořádný právní pozitivismus a vypráskaly zákonodárce za formální nedostatky, donutily by je k činu. Vzpomeňme na to, jak sněmovna zareagovala na zrušení předčasných voleb Ústavním soudem v roce 2009. Urychleně upravila pravidla pro zkrácení volebního období. Na druhé straně nutno přiznat, že třeba platy soudců nejsou schopni poslanci vyřešit tak, aby byl kolem nich klid. Ty řešil Ústavní soud již více než desetkrát a další verdikt nás možná ještě do voleb čeká.

Že to v případě jednacího řádu nepůjde snadno a rychle, je jisté. Radikální a náhlá změna názoru Ústavního soudu je politicky a reputačně velmi nežádoucí, navíc by mohla vyvolat ještě větší společenskou radikalizaci, která by byla nebezpečná. Na druhé straně apely na rozum, důstojnost a respekt k pravidlům při upadající parlamentní kultuře také není cestou vpřed. Zvláště je-li postupující úpadek parlamentarismu opakovaně aprobován jako ústavní.