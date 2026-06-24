Ústavní soud zasahuje do exekutivy. Prezident může pomocí žalob mařit práci vlády

Jenže co se fakticky děje?
Soud rozhodl, že prezident může na summit NATO vyrazit a zde se vyjadřovat dle libosti a to i proti politice vlády země, kterou reprezentuje. Považuje-li prezident vládu za inferiorní a své postoje naopak za nadřazené, lepší, civilizovanější, bude je prezentovat.
Co z toho plyne pro budoucnost, je těžké předvídat.
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Ústavní soud uložil vládě, aby součástí delegace na summit NATO byl i prezident
Mnozí se budou radovat z toho, že vláda dostala přes prsty. Že Babiš, Macinka a spol. musejí poslouchat a podrobit se. Ano, je celkem v pořádku, že prezident jede na summit NATO, ovšem pokud prezident opakovaně vládu kritizoval za obranný rozpočet, je zcela legitimní, že vláda chce svou politiku před spojenci hájit. Nyní se sice může hájit, ale prezident jí bude po straně okopávat kotníky.
Podkopávání vlády
Zapomeňme na nadšení a uvědomme si, že tu může být i jiný prezident, který nebude ve shodě s vládou. A že by to mohl být někdo politicky daleko schopnější než Petr Pavel, někdo, kdo by „permanentku“ na zahraniční cesty využíval k soustavnému podkopávání vlády. A možná i za potlesku části politické reprezentace. Těžko říci, zda Ústavní soud chce podrývat vládní pravomoci, ale jak se praví v jednom vousatém vtipu, „zvonku to tak vyzerá“.
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„Pane Macinko, objednávejte letadlo.“ Opozice vítá zásah Ústavního soudu
Čistě jako téma úvahy nám může posloužit otázka, zda se Ústavní soud nechápe výkonné moci sám. V koordinaci s prezidentem může pomocí kompetenčních žalob a následných předběžných opatření vládu docela omezit. V situaci, kdy demokracie znamená především dodržování pravidel, je podobná metoda jen těžko představitelná, nicméně přímo se nabízí.
Politické důsledky dnešního předběžného opatření je těžké předvídat, rozhodně ale nelze sázet výplatu na to, že metody Petra Pavla a jeho úzká provázanost s Ústavním soudem nebudou hrát roli v prezidentské volbě. S každým dalším prezidentem se pravomoci hlavy státu nekontrolovatelně rozšiřují. Chceme to a potřebujeme to?