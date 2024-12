Z hlediska primitivního uvažování může opozice slavit, neboť jí soud vyhověl, z hlediska faktického je to jedno. Zlořečený Babiš už žádná média nevlastní a přílepek je výplodem chybného uvažování, protože zakazuje politikům vlastnit jen tištěná média, takže webový monopolista se může směle pustit do politiky, aniž by jeho gigantický mediální vliv nějak překážel demokracii. Inu invalidní nápad, který měl jediný účel, poškodit Babiše.