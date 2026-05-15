„Dobré“ rodičovské špehování je právně v pořádku. Pak se ale nedivme, že se „mladí“ hroutí

Martin Zvěřina
Komentář   15:00
Kauza třináctileté dívky, které vlastní matka instalovala do dětského pokoje skrytou kameru a špehovala ji, doputovala až k Ústavnímu soudu. Dle jeho závěrů na tento případ nelze aplikovat prostředky trestního práva a soud je za jedno se státními zástupci, kteří říkají: „Záběry… nebyly vytvářeny se sexuálním podtextem, ale z důvodů výchovných, jakkoliv realizovaných nevhodným způsobem. Postup byl nevhodný s ohledem na intimitu dospívající třináctileté dívky. Nebyl však vyvrácen ,dobrý’ záměr matky.“

Dětský pokoj - ilustrační foto. | foto: DPphoto / Profimedia

Ústavní soud se podle serveru Novinky.cz nemůže než držet toho, co vymezují zákony, proto je v nálezu napsáno následující: „Nebylo zjištěno nic dalšího podezřelého, například že by nahrávky byly někam zasílány. Naopak byly zjištěny skutečnosti, které podporují verzi, že důvodem pořízení nahrávek byla snaha dohlížet na chování poškozené.“ Právnicky viděno, „dobré“ rodičovské úmysly odůvodní absolutní ztrátu soukromí dítěte. A pak že dítě není věc. Tohle je situace, kdy s lidskou bytostí zacházíme jako s věcí, či přiléhavěji: jako se zvířátkem – domácím mazlíčkem.

Mají rodiče právo svého potomka „špehovat“ kamerou v jeho pokoji?

celkem hlasů: 12

Je tedy jasné, že pokud se rodič rozhodne špehovat dítě všemi prostředky, které mu nejnovější technologie nabízejí, v případě „dobrých úmyslů“ může dětem udělat ze života kriminál a to naprosto v mezích zákona. Jeden si sice říká, k čemu máme rozsáhlou legislativu k ochraně práv dětí, když tolerujeme situaci, kdy se potomek musí cítit podobně jako vězeň? Jaké je být 24 hodin denně pod dohledem, zbaven práva na osobní intimitu a nemít ani kouteček, kam bych se mohl schovat před světem? Rozdíl od pobytu za mřížemi je jedině v tom, že dítě je omezeno ve svobodném pohybu méně než vězeň. Takto „zkontrolovaný“ mladý člověk musí žít v obrovském stresu.

Dokonalé „profilcování“

Jasně, nemůžeme postihovat hloupé a zlé rodiče, pokud se pohybují v rámci zákonných mantinelů. A pokud má někdo potřebu kontrolovat tímto obsesivním způsobem své potomky, nemůžeme mu v tom ani bránit. Ale můžeme alespoň nahlas říci, že je to nelidské a odporné. A možná trochu diskutovat o tom, jak těmhle obsesím nevycházet vstříc.

Život jako videohra. Dost možná si denně hrajete, aniž to vůbec tušíte

Vždyť k čemu slouží úzkostným rodičům vymoženost spočívající v tom, že znají každou školní známku dřív než potomci, neboť mají ze školy on-line informace, že pomocí mobilu mohou zjišťovat i pohyb potomka a sofistikovaným softwarem získat přehled nad tím, co potomek dělá ve virtuálním světě? Je absolutní on-line kontrola automaticky lepší než dialog s potomkem? Neučíme dítě odpovědnosti tím, že necháme na něm, jak nás chce informovat o školním prospěchu?

Případné srážky mezi rodičovskou a dětskou představou o tom, co rodiče „musí“ vědět, snad patří k životu. Dokonale „profilcovaný“ jedinec asi nebude mít pocit, že by si mohl s rodiči otevřeně pohovořit, vždyť mu nevěří a proto jej sledují jako zločince. Neustálé, stále rozšířenější sledování je spíš výrazem narušené psyché rodičů.

Ani sofistikované technologie nedodají některým jedincům pocit absolutní kontroly, patrně se proto dočkáme toho, že si budou někteří rodiče potomstvo čipovat, jako psy. Samozřejmě ve jménu ochrany jejich správného vývoje.

Rodiče-magoři

Leckdo podobnou formu kontroly bude obhajovat, protože rodič může včas zjistit, že dítě dělá něco nevhodného, a „výchovně zasáhnout“. Ptejme se však, do jaké míry je podobná ztráta svobody přínosná pro psychiku dětí, zda jim vězeňský režim pomůže k zdravému sebevědomí, odolnosti a normálnímu vývoji. Není to náhodou tak, že podobně šíleně kontrolující rodič je sám „magorem“, který z dítěte formuje jedince sobě podobného?

Příliš vydařený večírek. Jak se natáčely proslulé filmové scény a jak se propsaly do módních trendů?

Budeme-li dětem brát možnost, aby tajně porušovali naše příkazy, dělaly občas něco, co jim zakazujeme, a okrádat je i o „právo“ na chybu, na dobrodružství, špatné kamarády a možnost se bolestivě poučit, nemůžeme se divit, že vyrůstají celé ročníky neurotických jedinců, kteří se hroutí, když na ně společnost začne nakládat tuny povinností.

Dětství v orwellovském světě nikomu ke štěstí nepomůže.

Vstoupit do diskuse

Komentář

„Dobré“ rodičovské špehování je právně v pořádku. Pak se ale nedivme, že se „mladí“ hroutí

Dětský pokoj - ilustrační foto.

Pachatel lebku svaté Zdislavy zalil do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Ukrajinci zaútočili na rafinerii v Rjazani. Počet mrtvých po úderu na Kyjev roste

Žena pláče při pokládání květin před domem poničeným po ruském útoku na obytnou...

Kliky na silnici, koupel se psem. Fico se chlubil formou, ruské útoky ho znepokojily

Fico po dvou letech od atentátu ukazuje na Facebooku svou sportovní formu

Úhel pohledu

Landsmanšaft a Benešovy dekrety? Až dost živé téma, však s ním Zeman vyhrál volby

Tiskové setkání s předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem...

Sněmovna schválila spornou rozpočtovou novelu, opozice hrozí ústavní žalobou

Ministryně financí Alena Schillerová a Miroslav Ševčík (SPD) na jednání...

Česko podpořilo vznik tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině

V Moldavsku se 34 členských států Rady Evropy, Evropská unie, Austrálie a...

Pohled Zdeňka Lukeše

Vídeňský Arsenal. Areál nedaleko belvederských zahrad dnes slouží mimo jiné jako vojenské muzeum

Dnes vojenské muzeum. Hlavní budova Arsenalu, navržená Theophilem von Hansenem,...

U dánských břehů leží mrtvá velryba. Může jít o slavného Timmyho

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Minisérie Monyová dokazuje, jak křehká je lidská bytost v rukách manipulativního predátora

Tereza Ramba v seriálu Monyová (2026)

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Sbohem, sbohem! Trump ukončil návštěvu Číny, mluví o fantastických dohodách

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

Doporučujeme

Varování pro Západ. Ukrajina v rámci cvičení pravidelně poráží vojska NATO

Cvičení jednotek NATO na ostrově Gotland.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.