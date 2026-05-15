„Dobré“ rodičovské špehování je právně v pořádku. Pak se ale nedivme, že se „mladí“ hroutí

Ústavní soud se podle serveru Novinky.cz nemůže než držet toho, co vymezují zákony, proto je v nálezu napsáno následující: „Nebylo zjištěno nic dalšího podezřelého, například že by nahrávky byly někam zasílány. Naopak byly zjištěny skutečnosti, které podporují verzi, že důvodem pořízení nahrávek byla snaha dohlížet na chování poškozené.“ Právnicky viděno, „dobré“ rodičovské úmysly odůvodní absolutní ztrátu soukromí dítěte. A pak že dítě není věc. Tohle je situace, kdy s lidskou bytostí zacházíme jako s věcí, či přiléhavěji: jako se zvířátkem – domácím mazlíčkem.
Je tedy jasné, že pokud se rodič rozhodne špehovat dítě všemi prostředky, které mu nejnovější technologie nabízejí, v případě „dobrých úmyslů“ může dětem udělat ze života kriminál a to naprosto v mezích zákona. Jeden si sice říká, k čemu máme rozsáhlou legislativu k ochraně práv dětí, když tolerujeme situaci, kdy se potomek musí cítit podobně jako vězeň? Jaké je být 24 hodin denně pod dohledem, zbaven práva na osobní intimitu a nemít ani kouteček, kam bych se mohl schovat před světem? Rozdíl od pobytu za mřížemi je jedině v tom, že dítě je omezeno ve svobodném pohybu méně než vězeň. Takto „zkontrolovaný“ mladý člověk musí žít v obrovském stresu.
Dokonalé „profilcování“
Jasně, nemůžeme postihovat hloupé a zlé rodiče, pokud se pohybují v rámci zákonných mantinelů. A pokud má někdo potřebu kontrolovat tímto obsesivním způsobem své potomky, nemůžeme mu v tom ani bránit. Ale můžeme alespoň nahlas říci, že je to nelidské a odporné. A možná trochu diskutovat o tom, jak těmhle obsesím nevycházet vstříc.
|
Život jako videohra. Dost možná si denně hrajete, aniž to vůbec tušíte
Vždyť k čemu slouží úzkostným rodičům vymoženost spočívající v tom, že znají každou školní známku dřív než potomci, neboť mají ze školy on-line informace, že pomocí mobilu mohou zjišťovat i pohyb potomka a sofistikovaným softwarem získat přehled nad tím, co potomek dělá ve virtuálním světě? Je absolutní on-line kontrola automaticky lepší než dialog s potomkem? Neučíme dítě odpovědnosti tím, že necháme na něm, jak nás chce informovat o školním prospěchu?
Případné srážky mezi rodičovskou a dětskou představou o tom, co rodiče „musí“ vědět, snad patří k životu. Dokonale „profilcovaný“ jedinec asi nebude mít pocit, že by si mohl s rodiči otevřeně pohovořit, vždyť mu nevěří a proto jej sledují jako zločince. Neustálé, stále rozšířenější sledování je spíš výrazem narušené psyché rodičů.
Ani sofistikované technologie nedodají některým jedincům pocit absolutní kontroly, patrně se proto dočkáme toho, že si budou někteří rodiče potomstvo čipovat, jako psy. Samozřejmě ve jménu ochrany jejich správného vývoje.
Rodiče-magoři
Leckdo podobnou formu kontroly bude obhajovat, protože rodič může včas zjistit, že dítě dělá něco nevhodného, a „výchovně zasáhnout“. Ptejme se však, do jaké míry je podobná ztráta svobody přínosná pro psychiku dětí, zda jim vězeňský režim pomůže k zdravému sebevědomí, odolnosti a normálnímu vývoji. Není to náhodou tak, že podobně šíleně kontrolující rodič je sám „magorem“, který z dítěte formuje jedince sobě podobného?
|
Příliš vydařený večírek. Jak se natáčely proslulé filmové scény a jak se propsaly do módních trendů?
Budeme-li dětem brát možnost, aby tajně porušovali naše příkazy, dělaly občas něco, co jim zakazujeme, a okrádat je i o „právo“ na chybu, na dobrodružství, špatné kamarády a možnost se bolestivě poučit, nemůžeme se divit, že vyrůstají celé ročníky neurotických jedinců, kteří se hroutí, když na ně společnost začne nakládat tuny povinností.
Dětství v orwellovském světě nikomu ke štěstí nepomůže.