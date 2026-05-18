Člověk nemusí být xenofob, populista ani skrytý nácek, aby si držel od takových akcí silný distanc. Ostatně, mezi takové patří veliký humanista a veliký člověk Miloslav Nevrlý (mimo jiné autor legendárních Karpatských her či Knihy o Jizerských horách), jemuž všichni současní flagelanti nesahají ani k hornímu okraji pohorek.
Sudetoněmecký sjezd v Brně jako příklad symbolické politiky. Neudálost budí nezaslouženou pozornost
A ještě jednu poznámku pod čarou: ať si všichni ti, kdož se dnes morálně pohoršují nad úzkoprsostí národa českého, zkusí představit, že by se landsmanšaft pokusil uspořádat setkání na území Polska. Ano, odsun Němců z Polska kvůli změně státních hranic nejde s odsunem z Československa plně srovnávat, ale přesto je pro Poláky taková představa tak absolutně nepřijatelná, že by dotyčné hnali všichni politici, celý národ i veškeré Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.
Co všechno právo nevyřeší
Kolega Martin Zvěřina našel na Ústavním soudu neuvěřitelný příběh třináctileté dívky, které vlastní matka instalovala do dětského pokoje skrytou kameru a špehovala ji. Dle nálezu soudu na tento případ nelze aplikovat prostředky trestního práva a soud je za jedno se státními zástupci, kteří říkají: „Záběry… nebyly vytvářeny se sexuálním podtextem, ale z důvodů výchovných, jakkoliv realizovaných nevhodným způsobem. Postup byl nevhodný s ohledem na intimitu dospívající třináctileté dívky. Nebyl však vyvrácen ,dobrý’ záměr matky.“
Ano, z právního pohledu soudci nejspíše nemohli říci nic jiného, a Martin komentuje šílený případ očima psychologickýma a sociologickýma. Nešťastné dcery zjevně nešťastné matky je Chlívku upřímně líto a nediví se příliš advokátům děvčete, že se snažili najít zastání a ochrany až autority nejvyšší.
Pro Chlívek je pak tato bizarní kauza ukázkou něčeho ještě obecnějšího: jde o názornou ukázku, kolik přešlapů, lumpáren, nemravností a nepravostí nelze řešit pomocí práva, nota bene práva trestního. Právo nevyřeší chování obsedantních rodičů, nevyřeší sousedské spory a nevyřeší ani spory prezidenta s vládou, respektive vlády s prezidentem. Spousty trablů žádný zákon ani soud nenapraví a představa soudu Ústavního, jak napravuje veškeré nepravosti světa a země, je vlastně komická.
Ostatně, to je jedna z věcí, která je Ústavnímu soudu v odborných kruzích v posledních dekádách vytýkána nejvíce: že se vyjadřuje k takovému množství detailních sporů a procesních pochybení, až se ztrácí jeho základní funkce: hledání souladu právního řádu s Ústavou.
Nástroj, který Česku chybí
Žili byli tři bratři. Jeden se jmenuje Ido, je lékařem, spisovatelem a dramatikem. Ze tří bratrů je nejmladší. Prostřední bratr se svým způsobem paradoxně jmenuje Benjamin. Nejstarší bratr se jmenoval Jonatan a již nežije. Jonatan, zkráceně „Joni“, padl jako velitel speciální jednotky Sajeret Matkal. Byl jediným vojákem z jednotky, který byl zastřelen 4. července 1976 při osvobozování rukojmích během operace, která se posléze stala možná nejslavnější protiteroristickou akcí v dějinách.
Chlívek
Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.
Ano, Chlívek naráží na operaci Entebbe, kdy němečtí a palestinští teroristé unesli letadlo s 260 rukojmími, z nichž 150 teroristé posléze propustili a zbytek (kromě čtyř zabitých) zachránilo komando pod vedením Jonatana. O záchranné operaci vyšlo přes deset knih, vzniklo nejméně pět dokumentů a snad ještě více seriálových epizod a filmů hraných.
A proč se k ní Chlívek dnes vrací? Protože do Prahy minulý týden přiletěl a na mezinárodním knižním festivalu Svět knihy Praha vystoupil právě nejmladší z bratrů (Ido), aby uvedl český překlad své poslední knihy o bratrovi nejstarším: Joniho poslední bitva. Ido obešel skoro všechny bývalé spolubojovníky a sestavil přesný popis legendární akce, včetně jejího klíčového, leč mimořádně krátkého plánování.
Chlívek má ještě jeden, mnohem kormutlivější důvod: Ido přiletěl, ale jeho prostřední bratr Benjamin přiletět nemůže, i kdyby jej třeba pozvala vláda, prezident a obě komory parlamentu dohromady. Na Benjamina, toho času premiéra Státu Izrael, vydal Mezinárodní trestní soud v Haagu (ICC) v roce 2024 zatykač a Česká republika jako poslušný psík je této instituci podřízena, ať už si její občané a politici myslí cokoli.
Ne, Chlívek tady a teď vůbec nebude řešit, zda je zatykač správný či oprávněný, nebude mudrovat o smysluplnosti vydávání zatykačů na zvolené politiky, ani nebude spekulovat o tom, kdy nějaký snaživý právník v Haagu vydá zatykač na Donalda Trumpa. To všechno si nechme třeba na jindy. Chlívek fascinuje jiná věc: naprostá ztráta suverenity České republiky vůči ICC.
Všechny demokratické země mají nástroje, jak se v odůvodněných případech zatykači vyhnout a zajistit osobě dočasnou imunitu vůči stíhání, třeba kdyby se chtěla účastnit jednání o míru nebo kdyby jej chtěla země a její představitelé z dobrých důvodů pozvat. Jsou to složité právní nástroje – takovou imunitu musí někde schválit panovník nebo prezident, jinde ji musí podepsat vláda nebo ministr spravedlnosti, některé země dávají takové pravomoci Nejvyšším soudům či specializovaným právním orgánům. Ale jen Česko (a Rakousko) žádnou takovouto možnost nemá.
Takže hypotetické mírové rozhovory třeba mezi Izraelem a Íránem by se mohly konat v jakékoli Evropské zemi – kromě Česka a Rakouska. Protože naši policajti a státní zástupci by museli izraelského premiéra zatknout, třeba i proti vůli svých poslanců, vlády a prezidenta.
Chlívku je úplně šumafuk, zda do Česka Bibi Netanjahu někdy přiletí, nebo ne. Ale země, která je otrocky podřízena nějaké mezinárodní instituci, ztratila svou suverenitu.