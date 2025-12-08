Rozsoudí ÚS sázku o prezidenta? Ne, to by musel reagovat na kompetenční žalobu

Je to téma pro média. Někteří publicisté tvrdí, že ho odmítnout může. Jiní, že nemůže. Ústava hovoří jen o jmenování premiéra, ne o prezidentově souhlasu s jednotlivými ministry. Neshodnou-li se na tom novináři, nic moc se neděje. Od toho přece existuje žánr polemiky.
Prezident Pavel vyzval vznikající vládu, aby na něj v této věci (nechuti jmenovat ministrem Filipa Turka) podala kompetenční žalobu. Do toho se Andreji Babišovi moc nechce. Ne že by po Turkovi jako ministrovi tak toužil, ale není z těch, kteří si libují v soudních tahanicích.
Autor A napíše, že prezident – jak velí „ústavní zvyklost“ – může navržené ministry hodnotit, kádrovat, ba odmítat. Autor B pak zareaguje, že pan A je trouba, neboť litera ústavy to jasně a jednoznačně nestanoví.