Rozsoudí ÚS sázku o prezidenta? Ne, to by musel reagovat na kompetenční žalobu

Prezident Petr Pavel při návštěvě Karlovarského kraje uvedl, že považuje za legitimní, aby Andrej Babiš veřejnosti vysvětlil, jak vyřeší svůj střet zájmů. (10. listopadu 2025) | foto: ČTK

Zbyněk Petráček
Komentář   18:00
Představte si banální scénu. Jste v hospodě a u vedlejšího stolu se chlapi přou o politice. Může prezident odmítnout nominanta na ministra? Třeba Filipa Turka? Nebo nemůže?

Je to téma pro média. Někteří publicisté tvrdí, že ho odmítnout může. Jiní, že nemůže. Ústava hovoří jen o jmenování premiéra, ne o prezidentově souhlasu s jednotlivými ministry. Neshodnou-li se na tom novináři, nic moc se neděje. Od toho přece existuje žánr polemiky.

Prezident Pavel vyzval vznikající vládu, aby na něj v této věci (nechuti jmenovat ministrem Filipa Turka) podala kompetenční žalobu. Do toho se Andreji Babišovi moc nechce. Ne že by po Turkovi jako ministrovi tak toužil, ale není z těch, kteří si libují v soudních tahanicích.

Autor A napíše, že prezident – jak velí „ústavní zvyklost“ – může navržené ministry hodnotit, kádrovat, ba odmítat. Autor B pak zareaguje, že pan A je trouba, neboť litera ústavy to jasně a jednoznačně nestanoví.

