Mocenský kartel. Verdikt Ústavního soudu dovoluje Fialově vládě vše

Názor

Ústavní soud ve středu zamítl stížnost opozičního hnutí ANO takovým způsobem, že až do konce volebního období si vláda bude dělat, co chce. Koaliční většina ovládá Poslaneckou sněmovnu, Senát, úřad prezidenta republiky i Ústavní soud. To je v polistopadové historii unikum.