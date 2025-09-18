Ústavní soud na steroidech: volební drama jako Brno

Dvě stížnosti strany Volt na skryté koalice budou ústavní soudci řešit prioritně. Včera (17. 9.) to uvedl předseda Ústavního soudu (ÚS), vážený soudce Josef Baxa. Obě stížnosti byly sloučeny do jediného řízení a rozhodovat bude plénum. Dodejme, že soudcem zpravodajem zde bude (vlastně již je) docent Milan Hulmák.
Žaloby na skryté koalice jsou priorita, vše ostatní Ústavní soud odsunul, řekl Baxa
Třetí komoru parlamentu, jak Ústavní soud blahé paměti sarkasticky nazýval již premiér a pozdější prezident republiky Václav Klaus, možno pochválit za to, že přeřadil na svůj nejvyšší rychlostní stupeň. Nicméně současně, abychom ctěné dámy a pány z Brna nepřechválili, dle předsedy Josefa Baxy ústavní soudci další věci odsunuli, nelze přesto slíbit, že by verdikt mohl padnout ještě před volbami.
Jak známo, ty se budou konat v pátek a sobotu 3. a 4. října.
Úder mačetou od mužů v talárech?
Popravdě řečeno, jako právník, ale hlavně jako občan si nedovedu představit, že by Ústavní soud žalobě vyhověl. A zásadně tak narušil průběh voleb a předvídatelnost práva. Jelikož to, co je nyní vytýkáno (ne)koalicím Stačilo! a SPD, se zde aplikovalo mnoho let. A dokonce i některé z vládních stran zmíněný modus operandi dříve použily. Třeba topka s podporou Starostů.
Nadto STAN v Libereckém kraji takto postupuje i letos. No schválně se na webu volby.cz podívejte, kdo (a hlavně z jakého hnutí odlišného od rakušanovců) tam za STAN majoritně kandiduje.
Ústavní soud řeší nepřiznané koalice Stačilo! a SPD ve sněmovních volbách
Pro vyšší informační komplexnost přidávám opakovaný výklad soudu k těmto otázkám.
„Ze zcela jasného ustanovení § 31 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu, který nepotřebuje vykladače [co je jasné, nepotřebuje výkladu, resp. nemá být vykládáno (clara non sunt interpretanda, popř. interpretatio cessat in claris)], tedy plyne, že zákonodárce vědomě upřednostnil subjektivní a formální princip, dle kterého je to výlučně sám politický subjekt, kdo dobrovolně rozhoduje, zda se chce voleb účastnit jako (volební) subjekt samostatný nebo jako (volební) koalice.“ Hotovo dvacet!
Takže pokud by Ústavní soud překvapivě rozhodl odlišně od této ustálené judikatury, tak by to byl pěkný poprask. Pakliže by následně došlo k vyřazení STAN, Stačilo!, SPD, ale i Pirátů (nekoalice se Zelenými), tak by naše českomoravská demokracie dostala pěknou facku. Či spíše úder mačetou jak od ústavně-právního Sandokana. Snad ani Spolu a hnutí ANO by pak nemohli mít radost z pofiderního volebního vítězství, kdyby jim většinu konkurentů „zařízli“ muži v talárech.
Nesmyslná trojí výše hranic
Někdy pro samotné jednotlivé stromy nevidíme celý les. Podstatu zla nutno vidět ne ve straně Volt a liberálním kladenském právníkovi Milanu Hamerském, kteří to vše začali, a ani na Ústavním soudě, ale jinde. V nesmyslném nastavení české volební právní úpravy. Trojí výše hranic pro vstup do Poslanecké sněmovny je hloupá a nesmyslná. Zastávám silný dlouholetý názor, že by měla existovat hranice jen v jedné výši.
Naše norma norem Ústava ani obecný smysl demokracie přece nepracuje s hypotézou, že by spolupráce měla být znevýhodňována. Úmyslem voleb je naopak nejen zrcadlit požadavky lidu voličského, ale zejména umožnit sestavit funkční (či vůbec nějakou) vládu.
Náplní volebních zákusků v naší demokratické cukrárně přece nesmí být potrestání voličů za to, že jejich preferovaná strana zvolila koaliční cestu. Pakliže se má zabránit politické fragmentaci společnosti, pak musí být stanovena jednotná (!) hranice. Tedy jedna jediná. Kupříkladu pětiprocentní jak jsme v zásadě zvyklí, i když osobně bych ji ještě snížil.
Je Stačilo! koalice? Bude to řešit Ústavní soud, obrátí se na něj Volt Česko
Ale hlavní poselství – hranice stejná pro všechny kandidující entity. Tedy bez jakéhokoliv zřetele na to, jestli běží o stranu anebo dvou-, troj-, čtyř- nebo pětikoalici.
Narovnaná pravidla pro všechny kandidátky by byla z prapodstaty o kamion korektnější. A zároveň by otevřela vrátka k širší politické spolupráci.
Ergo ústavněprávní kladívko, kdo se dokáže domluvit před volbami, se velice často dokáže domluvit i po nich.
Sečteno – musíme rázněji plédovat za novelizaci zákona směrem k jednotné výši hranice pro vstup do dolní parlamentní komory. Šach mat! A lidé z Voltu se mohou zase vrátit k rozvozu jídla místo škodolibých žalob na konkurenty.