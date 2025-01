Je vůbec něco, na co se lze všeobecně těšit? Chybějí realizovatelné plány „něčeho velkého“

Také se stal novodobou dominantou, Ústečané ho přijali, zveřejňovaných snímků, jak roste, byly a jsou tisíce. A dílo architekta Romana Kouckého bylo i celosvětově oceněno. Mezinárodní asociace pro mosty a stavební inženýrství ho po dostavbě zařadila mezi 10 nejlepších staveb posledního desetiletí, roku 1999 získal Cenu Evropské asociace ocelových konstrukcí.

A nám v Teplicích se rozpadla koalice ANO a ODS (+ TOP 09). Uváděný hlavní důvod jsou neshody na prioritách města i v koalici rozdílné hlasování o stavbě bazénového areálu ve čtvrti Nová Ves.

Jak tohle spolu souvisí? Zdánlivě ne, ale přesto ano. Míním, že most i koupaliště jsou důležité stavby, na něž se upíná pozornost. Onen most vznikl v době, kdy Ústí mělo nějakou vizi. Pro svou zmíněnou krásu a samozřejmě pomoc s dopravní situací byl něčím, na co se šlo všeobecně těšit. Podobně jako pak třeba na dostavbu ústeckého Mírového náměstí nebo lanovku na Větruši. Šlo se těšit, ve městě byla obecně lepší nálada, ne že ne.

Rozumím tedy situaci, kdy teplická ODS uvádí mimo jiné jako důvod konce v koalici, že ANO nyní „hodilo vidle“ do velkého a významného projektu, na němž se kdysi koalice shodla a který byl mnohými Tepličany přinejmenším sledovaný. Jistě, projekt má plusy i ohromné minusy a není levný. Městu by ale určitě pomohl, minimálně v tom, že by tady po letech od vzniku malé sportovní haly vyrůstalo něco nového. Vždyť v Teplicích se roky už nic významného neděje, s trochou nadsázky tady nepadá ani listí na podzim.

Jistě, provoz města je zajištěn, fungují školky a základní školy, odpad je vyvážen, radnice výtečně přispívá dětem na sport a volnočasové aktivity, městská policie také není v úplné ilegalitě, po měsících se podařilo zprovoznit výběr peněz za MHD i původně zpackaný parkovací systém jede a radnice určitě udělala v provozu i něco jiného dobrého, na co jsem zrovna zapomněl. Ale jde tu jen o provoz a údržbu, tvrdím, chybějí realizovatelné plány „něčeho velkého“ s termíny.

Víme, zda je nějaká vize, kam má město směřovat? O jaký rozvoj bude radnice usilovat? Skoro padesát tisíc obyvatel přihlíží tomu, jak město fakticky stojí na místě, jak Teplice zaostávají za kdysi podobně velkými českými sídly.

Přitom podmínky by byly, Teplice nejsou velké, lze je přejít za hodinu, mají hezkou polohu na sedmi pahorcích, leží v podhůří, je tu spousta půvabných zákoutí, stavebnímu rozvoji kdysi dominovaly německá, židovská a česká kultura... Jenže už dlouho nevidíme nic moderního, nezlepšuje se doprava, o obchvatu se mluví, pěší zóna snad někdy nějak vznikne, přičemž zatím jde spíše o komplikaci pro řidiče. Vybourané proluky městu nepřidávají a místní developeři nemají velký zájem na zlepšení situace. Příkladem přešlapování jsou Hadí lázně, které, než s nimi jejich majitel či město cosi provedou, třeba spadnou.

Chybějí městu silné osobnosti, které by něco rozhodly? Možná. Zcela jistě schází odvaha. A možná je to i tím, že tu nejsou patrioti – odborníci. Mladí lidé odjedou za studii a jako odborníci se už nevrátí. Proč by chodili do města přešlapujícího na místě? Co by je tu mělo lákat?

Autor je šéf severočeské MF DNES