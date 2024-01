Vrátíme se po střelbě na fakultě k normálu, nebo k novému normálu?

Oheň na Palachově náměstí má hořet do konce ledna a výuka se obnoví až 19. února. Ale včerejší symbolické otevření radili i psychologové: návrat na místo střelby je součástí uzdravování.

Že se škola dříve či později vrátí k normálu, je zřejmé. Dělají to tak i stejně postižené školy ve světě. Ale bude to návrat k normálu, či k novému normálu?

Výraz nový normál se objevil s covidem. Naznačoval chování vedené obavou z nákazy, třeba stálé testování. Nový normál ovlivnil i letectví. Poté, co se jeden terorista pokusil propašovat bombu v botě, nastal povinný rituál zouvání. Přijde nový normál i do sféry akademické? Budou ho ztělesňovat bezpečnostní rámy, nebo jen přísnější pohled recepčních na to, kdo a s čím vchází?

Máme před sebou další téma, kde se hledá hranice mezi bezpečností a tím, co pokládáme za normál. Hlasy pro bezpečí sílí po každém průšvihu. Ale je dobré si připomínat, že když se nějaký normál ořízne, skoro nikdy se na původní úroveň nevrátí.