Už není EET, je BUS. Kdyby se nezrušila evidence tržeb, měl by to stát snazší

Nebo do rubriky volné soutěže? Kdo nemůže zaplatit digitálně, má pocit, že mu byla upřena svoboda volby. Nebo do ochrany před zločinem? Tam, kde berou jen hotovost, to čpí krácením tržeb a daní.

Čeština má vyvinutý smysl pro výstižné zkratky či akronymy. „Prdůch“ znamená pracující důchodce a „prase“ pracující senior. Možná se brzy rozšíří, že „systém BUS“ znamená bez účasti státu. Otázka je, jak proti tomu postupovat.

Válku o kouření v hospodách rozhodl zákon: zakázal to. Zde zákon přikazuje brát hotovost, hájí tedy „předpotopní“. Vyřeší to tedy konkurence? V Praze asi ano. Podnik, který by nepřijímal karty, zajde na úbytě. Ale jinde ne. Zdá se, že víc než o kulturní válku tu jde o ekonomický tlak. Že živnostníci se cítí být pod tlakem státu, a proto se mu snaží unikat skrze hotovost. Lze říci, že kdyby stát nezrušil EET, měl by to teď snazší.