Faktem ale zůstává, že ještě nebyla válka, jež by neskončila aspoň příměřím, tudíž je logické uvažovat i o konci války rusko-ukrajinské. Co mu brání? Odpověď není snadná, ba snad ani teď možná. Ještě v únoru se říkalo, že stačila jedna věta, že Kyjev mohl prohlásit, že bude neutrální a nikdy nevstoupí do NATO. Ale vsadil by někdo na to, že Moskva by se s tím spokojila?