Ruský útok na Užhorod: šíří se konspirační teorie

Lidé poprvé zažili, co znamená, když na jejich město zaútočí drony. Zdejší obyvatelstvo samozřejmě pociťuje důsledky války, lidi nejvíce tíží dlouhé a pravidelné výpadky elektřiny, násilné odvody mužů na frontu i smutek, který provází pohřby padlých vojáků.
Guvernér oblasti Miroslav Bilecki prohlásil, že na Podkarpatskou Rus zaútočilo 11 dronů typu Šáhid, ale protivzdušná obrana z nich šest sestřelila. Pět zasáhlo cíle jako tržnice či objekty kritické infrastruktury. Jeden dron vybuchl v Užhorodu. Naštěstí zatím nebyly hlášeny oběti či zranění. Podle úřadů šlo o dosud nejmasivnější útok na Zakarpatskou oblast.
Nejmasivnější ruský útok na Zakarpatskou oblast, výbuchy hlásí i ze Lvova
Lidé žijící v této etnicky velmi pestré oblasti netuší, proč se stali cílem ruských útoků, když je Putin více než čtyři roky nechal na pokoji. Ptají se, co se najednou změnilo? Odpovědi zatím nejsou, ale není pravděpodobné, že by ruského prezidenta, když chce útočit i na tuto část Ukrajiny, zajímalo, kolik zde žije Ukrajinců, Rusínů, Rumunů či Maďarů.
Rusové totiž míří na systém Ukrajiny, ať se jedná o elektrárny, železnice či zbrojařské závody. Zároveň bombardují i civilní cíle, aby nahlodali velmi odolnou vnitřní kohezi obyvatelstva.
Varující je ale míra úspěšnosti sestřelení dronů. Ukrajinská armáda deklaruje, že ze sta dronů je schopna běžně likvidovat 88 až 93 (údaje z letošního jara). Jenže na Podkarpatskou Rus zaútočilo 11 dronů a sestřeleno bylo jen 6, tedy úspěšnost se pohybovala lehce nad 50 procent. To je dost málo. Nejspíše nejen místní obyvatelstvo, ale i zde dislokovaná protivzdušná obrana nečekala, že Rusové zaútočí i na dosavadní ostrov klidu.
Vzdálenost mezi Užhorodem a frontovou linií je zhruba 1 300 kilometrů, což znamená, že protivzdušná obrana musela mít dostatek času na odhalení a sestřelení ruského dronu. V blízkosti fronty mají obránci na reakci mnohem méně času. To vše znamená, že bude nutné posílit protivzdušnou obranu Podkarpatské Rusi, protože se ukázalo, že v Putinově „bance cílů“ jsou evidovány i objekty v regionu, který kdysi dvacet let patřil Československu. Bohužel, Užhorod, Mukačevo a další města této oblasti mohou počítat s dalšími útoky.
Jelikož jsem se narodil pár kilometrů od slovensko-ukrajinských hranic, odkud jsou večer vidět světla Užhorodu, zpráva o útoku mne také překvapila. Zavolal jsem pár známým a ptal jsem se, zda něco slyšeli či viděli. Zajímalo mne, co si o tom všem myslí, zda mají strach. Je třeba dodat, že v této, jižní části Podkarpatské Rusi, na obou stranách hranice žijí ve většině příslušníci maďarské menšiny. Zdejším Maďarům Rusové nejvíce ublížili, když na konci roku 1944 z této oblasti odvlekli do sovětských lágrů prakticky všechny muže od 18 do 50 let, celkem asi 40 tisíc, z nichž se později vrátilo jen pár tisíc.
Proto mi vyrazilo dech, když mi moji známí s vážnou tváří tvrdili, že za útokem určitě nestojí Rusové, ale Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinský prezident se prý mstí na zdejších Maďarech proto, že proruský premiér Viktor Orbán blokoval pomoc EU Ukrajině, že vítěz voleb Péter Magyar už bude skákat, jak Kyjev a Brusel bude pískat, a že nová liberální vláda v Budapešti neochrání maďarskou menšinu na Podkarpatské Rusi a nechá ji ukrajinským nacionalistům napospas…