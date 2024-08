V kleštích krajní levice a pravice. Zemské volby ve třech východoněmeckých spolkových zemích oslabí politický střed

Pokud to ale při zemských volbách v obou uvedených východoněmeckých zemích dopadne tak špatně, jak to zatím vypadá, pak se tam sociální demokracie 1. září propadne do politické bezvýznamnosti. Pozici hlavní politické síly může SPD zemského ministerského předsedy Dietmara Woidkeho ztratit rovněž v Braniborsku, kde se volby konají o tři týdny později. To by na místní politické scéně způsobilo hotové zemětřesení, neboť by to bylo poprvé od pádu NDR a vzniku této nové spolkové země, co by nevyhrála sociální demokracie.

Frustrace těmi v Berlíně

Woidke se při předvolební kampani zřekl společných vystoupení se spolkovým kancléřem a nevynechal jedinou příležitost, aby zdůraznil, že mu tzv. semaforová koalice v Berlíně jeho situaci velmi ztěžuje: „Jsem rád, když o spolkové vládě pár dní neuslyším,“ řekl listu Handelsblatt. Podobné pocity jako zemský předseda vlády mají před volbami i tamní představitelé Zelených a liberálů. Pokračující strkanice ve vládě Scholze, která horko těžko schválila spolkový rozpočet na rok 2025, vyvolávající více otázek než odpovědí.

To všechno přitěžuje i koaličním partnerům ve třech spolkových zemích na východě Německa.