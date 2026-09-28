Začnu však jinak. Píše se jaro roku 1968 a v New Yorku se sešli dva muži. Mladšímu bylo jedenatřicet, staršímu třiasedmdesát. Dělila je nejen propast dvaačtyřiceti let věkového rozdílu, ale především nesrovnatelných osobních zkušeností.
Starší muž prošel hvězdnou kariérou jednoho z nejvýznamnějších prvorepublikových novinářů a intelektuálů, přežil nacistický koncentrační tábor a na několik měsíců nahlédl i do politiky. V únoru 1948 ho jeho vlastní kolegové bez zdůvodnění vyloučili z profesních organizací a vyšli tak vstříc novému režimu, který ho opravdu neměl rád. Nestačilo jim však, že mu znemožnili práci. Systematicky mu kazili pověst i za hranicemi, kam ve třiapadesáti letech po komunistickém převratu odešel.
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Mladší pocházel z bohaté rodiny, kterou komunistický režim z tradice nazýval „buržoazní“, a to samo o sobě problematizovalo jeho studium a později i dosažení určitých pracovních pozic. Přesto byl však na jaře 1968 velmi optimisticky naladěn a staršímu muži kladl otázky, jimiž chtěl zjistit, zda by uvažoval o návratu do vlasti.
Obrat dějin
Rozhovor byl zpočátku poněkud neosobní a ze strany staršího muže snad až mrazivý. Poučoval svého mladého kolegu a shlížel na něj z pomyslného piedestalu zkušenostmi ověnčeného barda svého oboru, který je ve stáří poměrně nedůvěřivý a přímočarým odpovědím se opakovaně vyhýbá. Nakonec však mladší muž dosáhl svého. Starší kolega přestal mentorovat a začal mluvit jako upřímný člověk a zkušený intelektuál. Líbily se mu československé liberalizační změny, nicméně příliš jim nedůvěřoval.
Vrcholem rozhovoru byla pasáž s bolestivým přiznáním podobným mnoha generacím emigrantů, že člověk v exilu nakonec skončí mezi dvěma zeměmi, přičemž plně nepatří ani do jedné z nich. Zůstává tak bez vlasti.
Bohužel se v jedné věci zmýlili oba. Věřili totiž, že se dějiny obracejí správným směrem a naše země se bude moci svobodně rozvíjet. Jenže přepis rozhovoru vznikl teprve v srpnu 1968 a o týden později všechny naděje a částečně snad i plány ukončily tanky „spřátelených“ armád. Ten rozhovor už nebyl nikdy vysílán ani publikován.
Starší z obou mužů o deset let později v New Yorku zemřel, mladšího čekal zákaz publikování, disidentství, několikaleté vězení a nakonec neuvěřitelný obrat dějin, který ho vynesl do prezidentského úřadu a učinil z něj mezinárodní superstar.
Místo pro svobodnou diskusi
Nahrávka rozhovoru měla typicky havlovský, tedy absurdní osud. Na desetiletí se ztratila, aby ji v roce 2025 objevil archivář Miloslav Turek a Český rozhlas ji před několika dny zpřístupnil.
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Ano, ten rozhovor vedli Ferdinand Peroutka (mimochodem jeden z velikánů v bohaté historii Lidových novin) a Václav Havel, dva z nejvýznamnějších českých intelektuálů posledního století. A pro české dějiny je bohužel charakteristické, že místem, kde spolu svobodně diskutovali, nebyla Praha, ale New York.
Kdo jejich rozhovor ještě neslyšel, nechť neváhá. Stojí za to.