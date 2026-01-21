S Havlovým zelinářem na Trumpa? Lídr Kanady vyzval, aby se malí semkli proti velmocím

I Kanada se řadí mezi menší státy, ač rozlohou je druhá největší (mezi Ruskem a Čínou). Ale počtem obyvatel 41 milionů jen o málo překračuje Polsko, což opravňuje výraz „menší stát“.
A hlavně, Kanada je v hledáčku Donalda Trumpa. Hovoří o ní jako 51. státu USA a jejího minulého premiéra Trudeaua oslovoval guvernére. Rozuměj „guvernére jednoho státu USA“, nikoliv „premiére suverénní země“. A Grónsko má Kanada hned za humny.
Není tudíž divu, že premiér Carney bije na poplach. Že v Davosu vyzval menší země, více či méně ohrožené revivalem velmocenského imperialismu, aby se semkly. A vypůjčil si k tomu argumenty z eseje Moc bezmocných, kterou Václav Havel napsal v roce 1978. Myslíte, že je to případné? Na první pohled ano. Ale je to až příliš idealistické.
Jsem poslušný, proto mám právo na klidný život
I ten, kdo Havlovo dílo nezná, tuší, oč v Moci bezmocných jde. Velmi známý – nyní vidíme, že světově známý – je Havlův obraz zelináře, který do výlohy mezi mrkev a cibuli umístí heslo Proletáři všech zemí, spojte se! Fakt tomu heslu věří? Kdepak. Chce jen naplnit rituál, zapadnout mezi ostatní, mít klid.
Jak napsal Havel, svým gestem loajality s mocnými sděluje v jádru toto: „Já, zelinář XY, jsem zde a vím, co mám dělat; chovám se tak, jak je ode mne očekáváno; je na mne spolehnutí a nelze mi nic vytknout; jsem poslušný, a mám proto právo na klidný život.“
Tuto pasáž citoval v Davosu Mark Carney, bývalý šéf kanadské národní banky. A rozvíjel ji dál. To, co Havel nazval „životem ve lži“, teď platí pro mezinárodní řád. Síla systému – ať už v případě zelináře za Husáka nebo v případě menších států v éře Putina a Trumpa – nepochází z jeho pravdivosti, ale z ochoty všech chovat se, jako by byl pravdivý.
Každý věděl, řekl Mark Carney, že systém mezinárodního práva je zčásti falešný, že nahrává velmocem, ale ta fikce bývala užitečná. Americká hegemonie, jež se o ni opírala, poskytovala veřejné statky, udržovala volné námořní trasy, finanční systém i kolektivní bezpečnost. Jenže teď, za Donalda Trumpa, už to neplatí. A je třeba to říkat nahlas.
Zde se Carney vrací k Havlově postavě a také k publiku v Davosu: „Přestane-li jeden jediný člověk hrát svou roli, sundá-li zelinář ten nápis, celá iluze se začne rozpadat. Přátelé, je čas, aby společnosti a země sundaly své cedule.“
Co nyní, podle premiéra Carneyho, znamená žít v pravdě? Je to schopnost pojmenovat realitu, tedy se přestat odvolávat na mezinárodní řád, který už nefunguje. Pak sem řadí schopnost jednat důsledně a uplatňovat stejná měřítka na spojence i rivaly.
Menší země, přesněji „země, které nejsou velmocemi“, mají na výběr. Buď budou navzájem soupeřit, nebo se semknou a společně budou v roli výrazného hráče.
Uspěli by malí, kdyby se semkli?
Až sem dovedla kanadského lídra interpretace Havlova eseje Moc bezmocných, napsaného za Husáka (1978). Na tom, co říká, dost je. Ostatně sám Havel text necílil pouze na komunismus, tedy na zdejší normalizační komunismus, ale na byrokratizovanou společnost jako takovou, včetně té západní. O západní demokracii parlamentního typu tam napsal:
„Dalo by se dokonce říct, že oč více je v ní ve srovnání s naším světem prostoru pro skutečné intence života, o to lépe jen před člověkem krizovou situaci skrývá a o to hlouběji ho do ní ponořuje.“
Ale mělo by semknutí malých zemí proti velmocem, k čemuž vyzývá Mark Carney, šanci na úspěch? Chovaly by se k sobě menší země férově a dodržovaly by společné postupy jen proto, že jsou malé? Že teprve ve větším počtu mohou vykazovat sílu? To je otázka, na kterou nelze dát předem jasnou odpověď.
Nechtěnou polemiku s Carneyho způsobem uvažování vedl v úterý Jakub Landovský, bývalý velvyslanec ČR při NATO. Napsal bilanci roku prezidenta Trumpa pro web Seznam Zprávy. Že vyšla právě v době, kdy v Davosu mluvil kanadský premiér, je pouze shoda okolností a ve zkratce sděluje zhruba toto.
Sama existence pravidel ještě nezaručuje bezpečnost. Tu zaručuje síla, suverenita a schopnost hájit vlastní zájem. „Donald Trump je brutálně jednoduchý a mluví tak, aby mu rozuměl průměrný Američan,“ napsal Landovský. „Je s podivem, že průměrný Evropan mu nerozumí vůbec.“ Kdybychom už loni dali 3,5 procenta HDP na obranu, jak žádá Trump, byl by úhrnný podíl evropských členů NATO a Kanady skoro stejný jako podíl USA. Nyní je tu disproporce asi 38:62 procent v neprospěch USA. Co je na tom nepochopitelného?
Skutečná otázka podle Landovského zní: „Jak udržet evropský způsob života, který je mi – přes všechny chyby posledních desetiletí – stále nejbližší? Soustředíme-li se na ekonomickou prosperitu, dokončení společného trhu, bezpečnost a ochranu vnějších hranic EU před nelegální migrací, tak chybu neuděláme.“
A teď si to porovnejte sami. Má větší šanci semknutí menších států, k čemuž vyzývá Carney? Nebo „přízemní postoj“, o kterém píše Jakub Landovský?