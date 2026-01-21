Moskva nechce jen „přívětivou“ Ukrajinu. Někteří to nechápou a raději obviňují oběť agrese a Západ

Profesor Hořejší označuje varování, že by se státy střední Evropy musely přizpůsobit ruským bezpečnostním požadavkům a přišly o část své suverenity, vyjádřené v mém článku, za „velmi nesprávný názor“ či dokonce mu to zní jako „pustá demagogie“. Zároveň tvrdí, že by se Ukrajina měla podřídit ruským požadavkům, vzdát se čtyř okupovaných oblastí a přijmout postavení podobné poválečnému Finsku. Což má být údajně ideální výsledek. I to je ale v rozporu s realitou.
Finlandizace střední Evropy
Rusko totiž před zahájením plnohodnotné invaze nepožadovalo jen to, aby Ukrajina nevstoupila do NATO. Kreml v prosinci 2021 oficiálně požadoval faktický návrat Aliance před rok 1997, tedy před její rozšíření do střední Evropy. Ačkoli byly tyto požadavky formulovány jako omezení rozmístění vojsk a infrastruktury, jejich smysl byl jednoznačný – znovu rozdělit Evropu do sfér vlivu. V takovém uspořádání by „finlandizace“ nečekala Ukrajinu, ale Polsko, Českou republiku a další státy regionu.
Je proto dobré připomenout, co takzvaná finlandizace skutečně znamenala. Nešlo o nějaký skvělý kompromis, ale o systematické podřízení zahraniční a do značné míry i vnitřní politiky Sovětskému svazu. Finsko bylo masivně infiltrováno sovětskými tajnými službami, politická elita se musela řídit tím, co Moskva považovala za přijatelné, a až do ledna 1956 stála třicet kilometrů od Helsinek sovětská vojenská základna s třemi desítkami tisíc vojáků. To není plná suverenita, ale existence pod permanentním tlakem.
Označovat takový stav za přijatelný kompromis znamená buď neznalost historie a možná i neochotu se ji doučit, nebo cynické zlehčování pojmu suverenity. A už vůbec to nebyla finská vstřícnost, co zabránilo okupaci – byla to tvrdá obrana v zimní válce, která Sovětům ukázala, že cena za podmanění země by byla příliš vysoká.
Navíc Kreml nikdy neusiloval jen o „část území“. Jeho oficiální rétorika dlouhodobě zahrnuje takzvanou denacifikaci Ukrajiny a odstranění „základních příčin konfliktu“, což v ruském pojetí znamená změnu režimu, ztrátu ukrajinské státnosti a snahu podřídit si východní Evropu. Vytvořit si tam sféru vlivu. Prezident Vladimir Putin opakovaně popírá existenci samostatného ukrajinského národa a po zahájení invaze sice tvrdil, že nechce žádné území anektovat, ale jakmile se mu nepodařilo Kyjev ovládnout, rétoriku i cíle rychle přizpůsobil realitě.
Ohýbání reality
To vše jsou veřejně dostupná fakta, která jdou přímo proti představě, že Moskva by se spokojila s omezením rozšiřování NATO o Ukrajinu a Gruzii. O to problematičtější je, že profesor Hořejší se ještě krátce před invazí vysmíval varování, že k ní může dojít a tvrdil, že žádný útok nehrozí a že věří ujišťování ruských představitelů a že Rusko není nějaký agresivní Sovětský svaz. Po 24. únoru 2022 sice přiznal omyl a uznal, že pravdu měli ti, kteří varovali před ruskou agresí, a dokonce i ti, kteří hájili naše členství v NATO. Dnes to ale vypadá, jako by na tato vlastní slova znovu zapomněl.
Problémem totiž není to, že by profesor Hořejší měl jiný názor. Problémem je, že se snaží realitu ohnout tak, aby odpovídala jeho představám a ti, kteří s ním nesouhlasí, mu zní jako demagogové. Navzdory opakovaným vyjádřením Kremlu i konkrétním krokům ruského režimu ukazujícím, jaká je realita.