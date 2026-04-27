Jak dva světy – Sojuz a Apollo. Václav Hybš se nebál undergroundu

Nekrolog   16:35
Dnes, v pondělí 27. dubna, jsme se rozloučili s Václavem Hybšem. Kapelník, trumpetista a skladatel odešel před několika dny v požehnaných 90 letech.
Václav Hybš

Václav Hybš | foto: MAFRA

Orchestr Václava Hybše (Festival Trutnoff, 20. srpna 2016)
Dirigent Václav Hybš (Festival Trutnoff, 20. srpna 2016)
Václav Hybš během své dlouhé kariéry spolupracoval se všemi slavnými českými...
12 fotografií

Se svým orchestrem dříve doprovázel Waldemara Matušku nebo naši královnu Evu Pilarovou, kteří oba vystoupili i na našem festivalu – zpočátku s obavami. Také Václav byl jedním z hudebníků, kteří na rockový a undergroundový festival TrutnOFF přijížděli s počátečními úzkostmi a respektem, jako by z jiného světa. Z pódia ale odcházeli s rozzářenýma očima. Kdo zažil, ví...

Václavův orchestr obohatil v roce 2016 naše pow wow o další barevnou škálu žánrové rozmanitosti. Stejně jako byly rozpažené Václavovy paže, byla otevřená i jeho přátelská duše – s rozšířeným rozpětím hudby bez hranic našeho setkání. A nebylo to málo. Přes počáteční rozpaky a šok z pozvání – které postupně rozptýlila královna Eva Pilarová, hudebníci z orchestru Ondřeje Havelky i naše dlouhé hovory – se propojily dva světy. A Václav se svým orchestrem vystoupil vedle undergroundových, rockových, folkových, etno, punkových i metalových kapel. Svět alternativy se potkal s tanečním orchestrem v jeden celek. Sojuz a Apollo.

Festival byl tehdy věnován náčelníkovi Václavu Havlovi k jeho nedožitým osmdesátinám. Václava Hybše jsme požádali, jestli by k té příležitosti nenazkoušel filmovou melodii z Vinnetoua - měl by nás tím všechny v hrsti a obavy by se rozptýlily. Trápil se tím, ale nakonec to odmítl. Říkal, že na takovou věc by se musel pečlivě připravit.

S profesionalitou jemu vlastní pak přizpůsobil část svého vystoupení kapele The Boom Beatles a připravil aranžmá k jejich bloku z repertoáru Brouků. Když poté k mikrofonu přistoupil Karel Štědrý a začal „Mám malý stan, mně na nohy táhne...“, bouřilo a zpívalo s ním celé naše ležení. Jak dirigent Václav říkal, vystoupení na festivalu bylo jeho nejobávanější, ale přitom nezapomenutelné a asi i největší v jeho dlouhé kariéře.

Nezapomenutelná setkání

Během roku i po festivalu jsme si vždy znovu a dlouze telefonovali. Vyptával se, vyprávěl, přemýšlel nahlas o světě showbyznysu i o svých plánech, ale i o praktikách StB. V období festivalu se často vracel k článku kritika Jana Rejžka, který jej na stránkách Lidových novin obvinil z vědomé spolupráce s komunistickou StB. Cítil se jím dotčen a považoval ho za zákeřný.

Rozmlouval jsem Václavovi myšlenky na žalobu a zároveň jsme dlouze mluvili o tom, jak to tehdy bylo, i o mé vlastní alergii na televizní estrádní pořady a orchestry z dob dětství. Dvě planety se sbližovaly. Náš vztah postupně přerostl v blízké kamarádství. Nezapomenutelná zůstávají různá setkání – třeba to v hospůdce v Hodoníně, odkud pochází Václavova paní.

Děkujeme ti za tvou energii a srdečnost, dlouhé hovory i čas strávený ve tvém „kutlochu“ za Národním, jak jsi říkal své pracovně. V tomhle undergroundovém sklepení jsme se cítili nejlépe a – jak jsi říkal – ty také. Mraky můžou zatáhnout oblohu, ale dobrá energie zůstává. Díky za ni!

Autor je bývalý disident a zakladatel festivalu TrutnOFF

