Jak dva světy – Sojuz a Apollo. Václav Hybš se nebál undergroundu

Se svým orchestrem dříve doprovázel Waldemara Matušku nebo naši královnu Evu Pilarovou, kteří oba vystoupili i na našem festivalu – zpočátku s obavami. Také Václav byl jedním z hudebníků, kteří na rockový a undergroundový festival TrutnOFF přijížděli s počátečními úzkostmi a respektem, jako by z jiného světa. Z pódia ale odcházeli s rozzářenýma očima. Kdo zažil, ví...
Václavův orchestr obohatil v roce 2016 naše pow wow o další barevnou škálu žánrové rozmanitosti. Stejně jako byly rozpažené Václavovy paže, byla otevřená i jeho přátelská duše – s rozšířeným rozpětím hudby bez hranic našeho setkání. A nebylo to málo. Přes počáteční rozpaky a šok z pozvání – které postupně rozptýlila královna Eva Pilarová, hudebníci z orchestru Ondřeje Havelky i naše dlouhé hovory – se propojily dva světy. A Václav se svým orchestrem vystoupil vedle undergroundových, rockových, folkových, etno, punkových i metalových kapel. Svět alternativy se potkal s tanečním orchestrem v jeden celek. Sojuz a Apollo.
Festival byl tehdy věnován náčelníkovi Václavu Havlovi k jeho nedožitým osmdesátinám. Václava Hybše jsme požádali, jestli by k té příležitosti nenazkoušel filmovou melodii z Vinnetoua - měl by nás tím všechny v hrsti a obavy by se rozptýlily. Trápil se tím, ale nakonec to odmítl. Říkal, že na takovou věc by se musel pečlivě připravit.
S profesionalitou jemu vlastní pak přizpůsobil část svého vystoupení kapele The Boom Beatles a připravil aranžmá k jejich bloku z repertoáru Brouků. Když poté k mikrofonu přistoupil Karel Štědrý a začal „Mám malý stan, mně na nohy táhne...“, bouřilo a zpívalo s ním celé naše ležení. Jak dirigent Václav říkal, vystoupení na festivalu bylo jeho nejobávanější, ale přitom nezapomenutelné a asi i největší v jeho dlouhé kariéře.
Nezapomenutelná setkání
Během roku i po festivalu jsme si vždy znovu a dlouze telefonovali. Vyptával se, vyprávěl, přemýšlel nahlas o světě showbyznysu i o svých plánech, ale i o praktikách StB. V období festivalu se často vracel k článku kritika Jana Rejžka, který jej na stránkách Lidových novin obvinil z vědomé spolupráce s komunistickou StB. Cítil se jím dotčen a považoval ho za zákeřný.
Rozmlouval jsem Václavovi myšlenky na žalobu a zároveň jsme dlouze mluvili o tom, jak to tehdy bylo, i o mé vlastní alergii na televizní estrádní pořady a orchestry z dob dětství. Dvě planety se sbližovaly. Náš vztah postupně přerostl v blízké kamarádství. Nezapomenutelná zůstávají různá setkání – třeba to v hospůdce v Hodoníně, odkud pochází Václavova paní.
Děkujeme ti za tvou energii a srdečnost, dlouhé hovory i čas strávený ve tvém „kutlochu“ za Národním, jak jsi říkal své pracovně. V tomhle undergroundovém sklepení jsme se cítili nejlépe a – jak jsi říkal – ty také. Mraky můžou zatáhnout oblohu, ale dobrá energie zůstává. Díky za ni!
Autor je bývalý disident a zakladatel festivalu TrutnOFF