Ani pučista, ani zachránce. Bavme se o prezidentu Pavlovi bez zbytečného přehánění

Petr Pavel se v úterý sešel s Andrejem Babišem a zhruba deset minut (z více než hodiny) věnovali programovému prohlášení vznikající vlády. Prezident k tomuto dokumentu měl několik připomínek, což avizoval předem a nekladl je jako podmínky, pouze je dal ke zvážení nové koalici. Ta je později odmítla. Tohle přeci nemůže za pokus o změnu ústavního systému považovat nikdo. Prezident vznesl prosbu a nebylo mu vyhověno.
Babiš a Pavel – ani studená válka, ani studený mír, zatím spíš ozbrojená neutralita
Na druhé straně jsou tací, kteří v prezidentově ingerenci do vládního prohlášení vidí záchranu režimu republiky, či dokonce svobody. Jako by pár vět v nezávazném dokumentu mohlo změnit preference vládní většiny. Legrační je, že ti, kteří by si přáli, aby si prezident urval nějaké pravomoci na úkor předsedy vlády, byli druhdy zásadními obránci ústavního pořádku a o Miloši Zemanovi mluvili s pěnou u úst, zvláště pokud jako prezident dělal vše pro to, aby rozšířil svou moc.
Při sestavování vlády hraje prezident vždy klíčovou úlohu, může totiž teoreticky premiérem jmenovat kohokoli, po říjnových volbách je však zřejmé, že Petr Pavel může jmenovat jen Andreje Babiše, protože bez ANO sněmovní většina nevznikne. Teoreticky možná, ale to by se Piráti museli začít objímat s Motoristy nebo Starostové s SPD.
Střet zájmů vyřeším, Agrofert neprodám, není to jako rohlík v krámě, říká Babiš
Jediným zásadním a legitimním požadavkem prezidenta je vyřešení střetu zájmů budoucího premiéra. A pokud má prezident pocit, že Andrej Babiš říká něco jiného mezi čtyřma očima jemu, a něco jiného před kamerami, je legitimní i požadavek veřejného slibu. Zkrátka o tom, kdy bude jmenována nová vláda, rozhoduje momentálně šéf ANO. A pokud nás upozorňuje, že ve firmě velikosti Agrofertu nelze předělat vlastnickou strukturu z hodiny na hodinu, tím spíš měl na tuto situaci myslet v předstihu. Ale třeba Andreji Babišovi všichni křivdíme, on má připravené geniální řešení, které nám v pravý čas odhalí.
Hysterická táborová atmosféra
Zatím se nestalo nic mimořádného, prezident a presumptivní premiér se k sobě chovají korektně, i když si zrovna ideálně nerozumějí. Na silná slova je stále dost času, kdyby třeba prezident zdržoval Babišovo jmenování premiérem i poté, co bude jasno okolo střetu zájmů, nebo kdyby Andrej Babiš na prezidenta podával kompetenční žalobu.
Jinak nám hysterická táborová atmosféra, kdy jedni líčí vznikající koalici jako zplozence pekla, kteří nás zítra prodá Putinovi, a druzí pak v odpůrcích vidí svévolné mocichtivce, kteří pod záminkou ochrany liberální demokracie odmítají respektovat výsledek voleb, je jednoznačně na škodu.
Asi vám rupne žilka: v tuto chvíli nenarušuje ústavní pořádek Andrej Babiš, ale Petr Pavel
Není samozřejmě vyloučeno, že se kdokoli z politických aktérů vymkne ústavním zvyklostem, potom by byla silná slova na místě. Přejme horkým hlavám z obou táborů zklidnění a poslužme jim dílem největšího českého romantika:
Ani labuť ani Lůna
oblaky neoře;
léč to bílá kaple stojí
na vysoké hoře.
Na tu horu za svítání
dívka putovala,
na práh klekla, ruce spjala,
smutně zaplakala.
Pro mne ach dívčina krásná,
pro mne se nesouží,
dej jí, Panno, hvězdo čistá,
po kom ona touží.