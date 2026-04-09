KLAUS: Volby v Maďarsku? Ve hře je mnoho, věřím Orbánovi i moudrosti maďarského lidu

Václav Klaus
16:00
Jako dlouholetý přítel Maďarska a osobní přítel, kolega a příznivec Viktora Orbána budu v neděli nervózně očekávat výsledky maďarských parlamentních voleb. Ve hře je mnoho – v Maďarsku, v jeho sousedních zemích i v Evropě obecně.
Maďarský premiér Viktor Orbán navštívil exprezidenta Václava Klause v jeho pracovně. (6. října 2022) | foto: Facebook - IVK

Volby podle mne potvrdí velmi specifickou cestu maďarského politického vývoje, dají premiéru Orbánovi další šanci pokračovat ve vedení země, zaručí další éru maďarské nezávislosti a znovu zajistí specifické směřování maďarské společnosti, tak jak se v posledních „orbánovských“ desetiletích utvářelo.

Nebude snadné po šestnácti letech nepřetržitého vedení země znovu ve volbách zvítězit. Premiér Orbán bude muset překonat nejen domácí opozici, ale i mocné zahraniční protivníky, kteří již dlouhou dobu rozsáhle a agresivně zasahují do maďarských záležitostí.

Složení této skupiny lidí a institucí je sice velmi různorodé, spojuje je však záměr evropské nomenklatury podřídit si poslední zemi EU, která se snaží prosazovat nezávislou politiku, která se odvažuje formulovat své vlastní suverénní představy, která nechce přijít o svůj národní stát a která nechce být řízena zvenčí.

Nejde zdaleka jen o Maďarsko

Existuje mnoho Evropanů, kteří rezolutně odmítají evropské politické unifikování, organizované z Bruselu, ale neexistuje žádná další země EU, která by to dělala jako země. Právě v tomto ohledu nejsou maďarské volby jen o Maďarsku.

Pokud by odpůrci Evropy národních států, odpůrci Evropy nezávislých zemí a odpůrci Evropy „Vaterländer“ uspěli a maďarské volby vyhráli, prohrajeme všichni. My v sousedství Maďarska, my ve střední a východní Evropě, my v bývalých komunistických lidových demokraciích, kteří – díky své specifické zkušenosti – máme velmi odlišné pohledy na způsoby a formy evropské spolupráce než ti, kdo tu zkušenost nemají.

„Staré“ země EU to bohužel nevidí tak jasně, což se projevuje podceňováním negativních a nedemokratických vývojových tendencí Evropské unie posledních desetiletí.

Věřím nejen Viktoru Orbánovi, ale také moudrosti a racionalitě maďarského lidu, věřím hrdým Maďarům, kteří tak výrazně prokázali vztah ke své historické zemi v letech 1848–1849 a v roce 1956, stejně jako v mnoha dalších historických okamžicích. Maďaři se nechtějí ztratit v evropském liberálně-demokratickém guláši.

Vítězství Orbána a jeho stoupenců bude vítězstvím všech evropských demokratů, lidí, kteří podporují konstruktivní, přátelskou a dobrovolnou spolupráci mezi státy Evropy, ale kteří odmítají nedobrovolné politické unifikování kontinentu.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.