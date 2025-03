KLAUS: Němci ruší dluhovou brzdu. Proč ekonomové nekřičí?

Tato „brzda“ byla v Německu zavedena v momentu, kdy krize let 2008–2009 vedla k vytváření velkých deficitů státních rozpočtů a obezřetné Německo chtělo – na rozdíl od zbytku Evropské unie – vytvořit nějakou brzdu.

Již jednou k prolomení této dluhové brzdy došlo – bylo to po zahájení ukrajinské války, v roce 2022, kdy bylo rychle, ne-li překotně, rozhodnuto, že nákupy pro Bundeswehr mohou být financovány novými výdaji ve výši 100 miliard eur nad tuto „brzdu“. Bylo to v situaci, kdy Německo chtělo využít nečekané války k přidání peněz německé armádě, aby se na eventuální budoucí válku mohla lépe připravovat.

V únoru byly volby, zvítězil v nich Friedrich Merz a jeho CDU (spolu s CSU) a válkychtivý Merz chce rychle nové peníze – nad schválený státní rozpočet. Má jít o 900 miliard eur, z toho 400 miliard pro Bundeswehr a 500 miliard pro budování infrastruktury.

Protože k dvoutřetinové většině bude CDU a SPD potřebovat i Zelené, něco musí zbýt (nebo být přidáno) i na fiktivní boj s klimatickými změnami. Je to všechno velmi průhledné. Infrastruktura může být v Německu dlouhodobě zanedbaná, ale není to žádná novinka nebo aktualita. Proč to chce Merz právě teď? Proč to chce mimo jakékoli standardní rozpočtové rozhodování?

Ich bin ein Musiker

Mně to žádný smysl nedává, respektive nedávalo, dokud jsem neobjevil, že to Merz chce schválit ještě „in März“, tedy ještě v březnu, starým parlamentem, ve kterém dominovala SPD Olafa Scholze, sociálnědemokratická strana (která letošní únorové volby historickým debaklem své strany prohrála).

Budoucí kancléř Merz se snaží vytvořit situaci, kdy se to sice schválí, ale jeho nové vládě to nebude připisováno. Tento návrh navíc umožňuje zadlužování jednotlivých spolkových zemí, což je považováno za zásah do německého federalismu.

Neznám detaily jednacího řádu německého Bundestagu, ale nedovedu si představit, že by se u nás něco takového mohlo stát. Že by v době povolebního vyjednávání o nové koalici mohla stará většina schválit něco takto zásadního.

Tuto změnu iniciuje údajně pravicová CDU a její po léta ukřivděný šéf, který se chce za každou cenu co nejvíce pomstít bývalé kancléřce Angele Merkelové, která ho od roku 2001 až do svého odchodu z politiky „dusila“. On přitom už tehdy chtěl být následovníkem Helmuta Kohla.

Rozumní němečtí ekonomové na to říkají, že jediným výsledkem bude inflace, s vysokou pravděpodobností inflace vysoká. Může tento spěch stát Merzovi za to? Nemám pro to žádné rozumné vysvětlení. Proto mne to utvrzuje v názoru, že německé volby dopadly špatně. Léta jsem kritizovával vládu Petra Fialy, že dělá obří deficity „jako kdyby nebylo žádné zítra“. Mysleme na tyto věci i my v letošních podzimních volbách.