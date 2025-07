Klaus zase straší! Ale co by měl vlastně dělat jiného?

Ostatně, fakta jsou spíš na straně exprezidenta a dlouhodobého bojovníka proti Green Dealu. Energie máme již dnes jedny z nejdražších v Evropě a před volbami se k novým povolenkám nehlásí ani eurohujerská vláda, tím méně euroskeptičtější opozice (v níž je i Babiš, který svého času dohodu připravoval).

I vláda straší

Václav Klaus si přihřívá svou politickou polívčičku, o tom, jak je Green Deal strašlivý, vypráví již mnoho let. Faktem je, že ani ty povolenky pro domácnosti nemusejí skončit sociální katastrofou, to by ovšem vyžadovalo aktivní a racionální přístup příští vlády, a ten s našimi zkušenostmi nemůžeme čekat. Situace je otevřená, ale pokud bude pokračovat současná politika, která nechává energetickou drahotu bez povšimnutí bujet, nepříjemnosti nás neminou.

Je Klausovo přehánění škodlivé? Proč? Ptejme se spíš, pro koho může být škodlivé? Pro ty, kteří si politické živobytí postavili na tvrzení, že vše co přichází z EU, je skvělé, a pochyby nepřipouštějí, nejraději by je zakázali.

Nechme politiky, ať nás straší, ostatně, „strašení“ se neomezuje jen na notorické provokatéry a milovníky hyperbol, k nimž exprezident Klaus nepochybně patří. Straší nás i vláda, třeba tím, že pokud nezůstane u moci, naše země se promění ve Slovensko či Maďarsko. Přitom obojí je nebetyčná hloupost.

Slovensko je příkladem nešťastné „kabaretní“ demokracie, kde jedna špatná vláda střídá druhou, neméně tragickou, a je to doprovázeno bitkami ideologických strážců norem. Robert Fico může být do roka a do dne v politickém důchodu, jeho většina je křehká a vláda sestavená ze zoufalců, přičemž jeho křeč je vydávána za budování diktatury.

V Maďarsko se proměnit též nemůžeme, protože Viktor Orbán pro své změny měl většinu, která mu umožnila měnit ústavu. Náš ústavní pořádek je, jak již mnohokrát zaznělo, velmi robustní, díky Senátu, prezidentovi i Ústavnímu soudu. Navíc i po volbách budou mít systémové strany hlásící se k demokracii jasnou většinu v obou parlamentních komorách. A chce snad někdo zakazovat kampaň Spolu?

Výhody strašení

Strašení není jen naše specialita, i Václav Klaus se musel vymezit vůči tvrzení vrchního velitele sil NATO v Evropě Alexuse Grynkewiche, který očekává za rok a půl globální konflikt Západu s Ruskem a Čínou. Podobných strašících proroctví se dopouštějí mnozí vojenští činitelé, a je pohříchu motivováno zejména snahou udržet vysoké výdaje na zbrojení.

Jak řekl letos s v květnu britský historik specializující se na Rusko Mark Galeotti: „Až válka skončí, bez ohledu na to kdy, bude se Putin snažit armádu obnovit. Někteří lidé říkají, že by za dva roky mohl být připraven zaútočit na NATO. Já si myslím, že obnovení armády zabere nejméně osm let, a britský náčelník štábu sir Tony Radakin tvrdí, že to bude deset let.“ Mnohem blíž k pravdě bude historik než generál z NATO, nicméně máme proto zkoušet zakázat poplašná tvrzení, že Rusko hodlá napadnout nejsilnější vojenskou alianci na planetě? Nikoli.

Slyšíme z mnoha stran, zejména nyní, před volbami, jak je situace vyhrocená, a jak se zhoršuje atmosféra ve společnosti. Těžko říci, zda za zhoršující atmosféru mohou politici či spíš sociální média, ale vzdát se kontroverze a nepřít se o politické cíle a nebrat politický zápas vážně, je mnohem nebezpečnější. Před volbami má být konfrontace tvrdá a nekompromisní, po nich se mají vítězové ohlížet i na voliče poražených, a ne z nich dělat podlidi (tedy dezoláty a sluhy cizích mocností).

Ve strašení lze vidět i výhody, každé přehnané tvrzení atakuje naše kritické myšlení, nutí každého z nás k posuzování, k vyhledávání faktů. A tvrdí-li někdo, že strašením můžeme poškodit mladou generaci, pak má vygumovanou paměť. Politika vždy strašila, za komunistů jadernou válkou, po revoluci návratem komunistů nebo „jen“ tím, že někteří z nás interpretovali vítězství ČSSD v demokratických volbách málem jako návrat bolševismu.

Klidně ať přehání a straší každý, kdo to potřebuje, odehrává-li se to v mezích zákona, nemůže to společnost poškodit. Současná inflace katastrofických scénářů sice ubírá alarmistům na síle, ale to neznamená, že se nebojíme rádi.