Celou svou politickou kariéru se prezident Klaus ohrazoval proti vměšování do domácí politiky zvenčí. Nesnášel ty, kteří chodili „žalovat do Bruselu“ a v nadcházejících volbách na Slovensku vidí nebezpečí toho, že by nerozhodli občané Slovenska, slovenští voliči, ale – jak říká exprezident – „komentáře v New York Times či v jiných zahraničních médiích, včetně českých“.