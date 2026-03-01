Nadáváte na soudcokracii? Mnozí ano, ale jen tehdy, když soudy rozhodují proti „našim“

Progresivisté naopak vidí v soudech pojistku v situaci, kdy voliči selžou. Kdy sednou na lep populistickým či proruským stranám, jak se říká s oblibou. Chvályhodným příkladem je pro ně už rok staré rozhodnutí rumunského Ústavního soudu, jež definitivně vyřadilo z kandidátů na hlavu státu „krajně pravicového a proruského politika“ Calina Georgesca.
|
Má se Evropa bát Călina Georgeska či AfD, nebo ji „protipožární zdi“ jen brzdí v rozletu?
Soudcokracie se buď oslavuje, či proklíná. Záleží na tom, zda soudy rozhodnou ve prospěch, či v neprospěch „našich lidí“. Ve čtvrtek se to pěkně ukázalo v Německu.
V Německu prohrála kontrarozvědka
Správní soud v Kolíně nad Rýnem rozhodl ve prospěch zlopověstné Alternativy pro Německo (AfD). Je to nejsilnější opoziční strana v zemi. Ve volebních průzkumech se dělívá o první a druhou příčku s vládní CDU. A především je plně ostrakizovaná coby parta krajně pravicová a extremistická.
|
Kontrarozvědka zatím nesmí vést AfD jako extremistickou, rozhodl soud
Všechny zavedené strany v Německu se shodují, že kolem AfD musí stát „protipožární zeď“. Je to neformální, ale účinný zákaz jakékoli spolupráce, ba i komunikace na všech úrovních – od spolkové až po komunální. A výsledek? Čím silnější izolace, tím vyšší podpora voličů.
Do stavby „protipožární zdi“ se zapojila i civilní kontrarozvědka. Spolkový úřad pro ochranu ústavy vydal loni v květnu posudek označující AfD za „potvrzeně extremistickou“. To není jen gesto. Taková klasifikace umožňuje kontrarozvědce stranu sledovat. A posiluje i odpor majitelů sálů, kteří je AfD odmítají pronajímat na kongresy.
Proto se AfD obrátila na soud a ten jí dal ve čtvrtek, skoro po třičtvrtě roce, za pravdu. Tedy prozatím. Ta kauza ještě úplně neskončila. Ale jisté je, že kontrarozvědka zatím nesmí AfD označovat za extremistickou a nesmí ji preventivně sledovat. A prakticky jisté je to, že snahy o zákaz AfD půjdou k ledu. I pokrokový Der Spiegel přiznává, že když handrkování o formuli „potvrzeně extremistický“ vyvolalo takový mumraj a vedlo k neúspěchu, těžko si představit, že by úplný zákaz AfD mohl u soudů uspět. Říká se tomu právní stát.
Soudy nerozhodují o Miss sympatie
Je to pozoruhodná situace. Ti, kteří loni tleskali rumunské justici, že vymetla s populistickým a proruským kandidátem na prezidenta, teď musí spolknout verdikt německého soudu, že AfD nepohrdá ústavou Spolkové republiky. Tedy že – právně vzato – ohrožením demokracie není.
|
AfD uspořádá sjezd přesně sto let po NSDAP, kritiku odmítá
Ti, kteří loni skuhrali, že rumunský soud „kope za levici“, se teď rozčilují, že německý soud „kope za pravici“. Ano, tak v praxi vypadá tahanice o soudcokracii.
Zkuste si to představit u nás. Představte si, že česká kontrarozvědka BIS označí Okamurovu SPD za „potvrzeně extremistickou“, za ohrožení demokracie. Že Okamura se poté obrátí na soud a ten rozhodne ve prospěch SPD. Proti BIS. To by byla jízda, že. Přitom zhruba v tomto smyslu ve čtvrtek rozhodl správní soud v Kolíně nad Rýnem.
Ano, soudy nerozhodují o tom, zda je ta či ona strana sympatická, zda by obstála v morálním testu Mirka Dušína, zda by prošla kádrováním svaté Grety, zda lže, zda říká nehoráznosti či provokuje proti tomu, co stále ještě většina považuje za národní zájem (v Německu i Česku). Soudy rozhodují o tom, zda tu či onu stranu lze označit za potvrzeně extremistickou v tom smyslu, že překračuje rámec ústavy. Zda je k takovému tvrzení dost pádných důkazů.
|
Kritici v nich vidí gestapo. AfD chce imigrační agenty po vzoru USA i v Bavorsku
Soud v Kolíně nad Rýnem dospěl k závěru, puntičkářsky řečeno k předběžnému rozhodnutí, že takhle jasně to o AfD tvrdit nelze. Že i když se v jejím prostředí mluví třeba o „remigraci“, nelze z toho přesvědčivě vyvodit, zda AfD chce deportovat jen ilegální migranty či odmítnuté azylanty (kteří už stejně nemají v Německu setrvávat), nebo i německé občany s „migračním pozadím“, jak se říká politicky korektně. Přitom důkazní břemeno leží na kontrarozvědce.
Slepá justice v barikádově rozděleném světě?
A teď řekněte sami. Je-li toto soudcokracie, kterou tak opovrhují odpůrci progresivistů, kde jinde by našli – kdyby byli v situaci AfD – tak silné zastání než u soudu?
U nás takto vyhrocená situace není. Někdo by řekl: ještě není, kdo ví, jak to bude vypadat za rok za dva. Ve čtvrtek, v den, kdy se soud v Kolíně nad Rýnem zastal AfD vůči posudku kontrarozvědky, stáhlo české ministerstvo vnitra své dovolání.
|
Proti vzniku mládežnické AfD protestovaly desítky tisíc lidí. Policie použila vodní děla
Týkalo se sporu z února 2021 (ano, z éry premiéra Babiše a ministra vnitra Hamáčka). Vnitro tehdy ve své zprávě o extremismu označilo Okamurovu SPD za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudilo jí dominantní roli při projevování předsudečné nenávisti. Ale pozor. Soudy se pak SPD zastaly, vnitro podalo dovolání a nyní – za ministra Metnara – ho stáhlo. Ve srovnání s německým sporem AfD versus kontrarozvědka je to jen odvar.
Ale i tak. Byla to ukázka soudcokracie? Kopaly soudy za levici či za pravici? Krásně z toho vidíme, že na soudcokracii se nadává tehdy, když soudy postihnou „naše lidi“. Či prostě ty, kterým fandíme. Proto se justice znázorňuje jako slepá. Ale říkejte to někomu v barikádově rozděleném světě.