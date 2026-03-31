Když Putin a Trump dělají zdánlivě totéž, není to totéž, pane Klausi

Spojené státy a Sovětský svaz a CIA a KGB mohly dělat mnohé podobné či stejné věci. Jedni ale proto, aby alespoň na části světa byla zachována svoboda, zatímco druzí proto, aby zanikla všude.
Názornou ilustrací takové falešné morální ekvivalence je tvrzení, že „útok Vladimira Putina na Ukrajinu v únoru roku 2022 nebyl ničím jiným než Trumpův (a Netanjahuův) útok na Írán“.
Odhlédněme od elementárních a všem známých faktů, že Ukrajina neorganizovala teroristy ohrožující země sousední i sousední k sousedním, neusilovala o získání jaderných zbraní, ale naopak se jich před třiceti lety sama vzdala, a že nenapadla Rusko s cílem jej anihilovat, anektovat anebo nastolit v Moskvě prokyjevský satelitní režim. Rusko napadlo Ukrajinu a Írán byl největší státní sponzor mezinárodního terorismu, který o jaderné zbraně usiloval.
Avšak ta nejpodstatnější nepravda citované věty je sugerování představy, že všechny režimy jsou si rovny. Je to nemístný hodnotový relativismus a rovnostářství podobné socialistickému.
Vlády zločineckých gangů
Celá západní politická filozofie od Sokrata a Platona začala u otázky, co jsou spravedlivé a co nespravedlivé režimy. Například Aristoteles: spravedlivé jsou monarchie, aristokracie a republika, nespravedlivé jsou tyranie, oligarchie a demokracie (chápaná jako vláda lůzy či referend). Můžeme se asi shodnout, že jeden univerzální nejspravedlivější režim neexistuje – záleží na místě, době a okolnostech. Určitě ale existují ty, které jsou jednoznačně nespravedlivé tudíž nelegitimní, a proto má kdokoli právo (nikoli však povinnost) je svrhnout. To je poznání politické filozofie. Kdo by tvrdil, že všechny režimy jsou si rovny, vlastně to nejdůležitější o spravedlnosti nechápe.
Některé režimy jsou jen zločinecké gangy, které se zmocnily dané země. V letech 1917–1933 byli v USA čtyři prezidenti: jeden demokrat (Wilson), tři republikáni (Harding, Coolidge, Hoover), z nich dva byli progresivci (Wilson, Hoover) a dva konzervativci (Harding, Coolidge). Ani jeden z nich však neuznal Sovětský svaz.
Jistě, na širém území od Minsku po Čukotku byl stát a vládli v něm komunisté. Ti ale byli vnímáni jako zločinecký gang, kterým také byli. Nebylo nutné jejich režim uznávat. Uznal ho až Franklin Roosevelt v roce 1933, s tragickými následky pro Evropu i svět po roce 1945.
Kdyby byl tento režim „zardoušen ve své kolébce“ v letech 1918–1920, jak chtěl Winston Churchill, 20. století by bývalo mnohem lepším místem pro život a čtyřicet let (1949–1989) by nad světem nevisela hrozba jaderné války. Je jasné, že po strašné a zbytečné válce v letech 1914–1918, skutečné to sebevraždě Evropy, se světu nechtělo v Rusku intervenovat. Avšak představa, že členové celého toho gangu – Lenin, Stalin, Trockij, Dzeržinskij... – by byli pověšeni na Rudém náměstí v Moskvě, není až tak odpudivá.
Obdobně v Německu v letech 1933–1945 nebyla u moci legitimní vláda, nýbrž zločinecká banda – a je jedno, že s ní v počátku většina Němců souhlasila. (Většina Athéňanů také odhlasovala popravu Sokrata, dav v Jeruzalémě také řval na římského prefekta „Ukřižuj ho, ukřižuj ho!“. Jedinou jejich polehčující okolností je, že nevěděli, co činí, proto jim musíme odpustit.)
Kdyby v roce 1936 ze západu na Německo zaútočily Francie a Británie a z východu Polsko a Československo, společně dobily Berlín a celý ten gang – Hitler, Himmler, Goebbels, Heydrich... – by visel na oprátkách na Brandenburské bráně či na lípách v Unter den Linden, byl by to slastný pohled. A vůbec by se nejednalo o zločinnou agresi, nýbrž o prozíravý, rozumný a rozvážný státnický krok. Můžeme jen litovat, že k němu v roce 1936 nedošlo.
Revoluční anomálie perských dějin
Útok na Írán byl největším riskem celé Trumpovy politické kariéry a možná největším omylem celé dekády 20. let 21. století. Možná o něm budeme říkat to, co Talleyrand o Napoleonově nařízení unést a zabít bourbonského vévodu z Enghienu v roce 1804: „Bylo to horší než zločin, byla to chyba.“ Možná.
Anebo možná taky ne. Možná to bude úspěch; třeba je to jen další tah na šachovnici: zdražení ropy zvýší cenu všeho a poškodí všechny. Ale ne všechny rovnoměrně. Z Perského zálivu přes Hormuz proudí dvacet procent světové ropy a plynu, nejvíce jej ale odebírá Čína. USA má svého plynu dost, dokonce jej vyváží, to Čína musí ropu a plyn dovážet. Uzavření Hormuzské úžiny disproporčně poškozuje Čínu.
Ať už to bude úspěch, či neúspěch (anebo něco mezi tím), jedna věc je jistá: dávat morální ekvivalenci mezi režimem americkým a izraelským na jedné straně a ruským na straně druhé, mezi íránským na straně jedné a ukrajinským na straně druhé, je naivní, falešné a neadekvátní.
Írán, Persie je úctyhodná země a starobylá civilizace; byl to náš první historický nepřítel Západu. Prvními boji byly ty u Maratonu, Thermopyl a Salaminy. Západ vyhrál, Východ prohrál. Ale jako k důstojnému prvnímu nepříteli je dobré mít k Persii úctu.
Nikoli však k současnému režimu. Je revoluční anomálií perských dějin. Stejně jako byli bolševici v Rusku a nacionální socialisté v Německu. V šíitském islámu byli duchovní, ajatolláhové, ale ti nevládli. V Íránu vládli světští vládcové, šáhové. Až Chomejní přišel s revoluční myšlenkou, že příchod 12. imáma Mahdího je iminentní. Do té doby mají vládnout mulláhové, učenci islámského práva, pod dozorem nejvyššího ajatolláha, režim Velájat-e fakíh. A příchod 12. imáma Mahdího lze urychlit apokalypsou, pro začátek atomovými výbuchy nad Tel Avivem, Jeruzalémem, Haifou…
Jinými slovy, stejně jako Rusko po roce 1917 a Německo po roce 1933 neměly legitimní režim, ani Írán nemá po roce 1979 legitimní režim. Je to jen gang zločinců.
Opakuji, možná bylo chybou zaútočit. Doufám, že lidé kolem Trumpa vědí, co dělají (u Trumpa v to nedoufám). A hlavně doufám, že Izraelci vědí, co dělají (v jejich rozumnost mám větší důvěru než v tu Američanů).
Ale sugerovat, že všechny mocnosti světa jsou stejné, jsou slůvka falešná a zlá. Jen navozují mnichovský syndrom: všichni nás zradili, všichni jsou na nás zlí. To nás vede k beznaději, paralýze, zoufalství.
A nakonec nás to může to vést ke kolaborantské mentalitě, ať už na rudé vlajce těch, s nimiž se kolaboruje, je černá svastika, nebo rudá hvězda se žlutým srpem a kladivem; anebo jedna žlutá hvězda velká a čtyři malé.