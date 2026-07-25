Vaculíkův Český snář je také román o statečnosti

Veronika Valíková
Glosa   13:30
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Spisovatel Ludvík Vaculík na knižním veletrhu. (19. října 2013)

Spisovatel Ludvík Vaculík na knižním veletrhu. (19. října 2013) | foto: Profimedia.cz

Spisovatel Ludvík Vaculík na knižním veletrhu. (17. května 2014)
Listiny spojené s Ludvíkem Vaculíkem a Chartou 77.
Pohřeb Ludvíka Vaculíka. (13. června 2015)
Pohřeb Ludvíka Vaculíka. (13. června 2015)
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Když Ludvík Vaculík, který by se tento týden dožil sta let, vydal v roce 1980 ve své samizdatové edici Petlice deníkový román Český snář, způsobil v českém disentu poprask. Zemitý Valach v něm nešetří nikoho – státní moc a estébáky, k nimž chodil na pravidelné výslechy, přátele i oponenty z řad disidentů i emigrace, své bývalé i budoucí milenky, svou rodinu ani sebe.

Neomlouvá své členství v KSČ, do níž vstoupil ve dvaceti letech i díky svému otci (s ambivalentním vztahem k němu se vypořádal v románu Sekyra), ani svůj přehnaný aktivismus v roce 1968, jemuž i někteří střízliví odpůrci komunistického režimu přičítají jistou zásluhu na Brežněvově brutálním potlačení pražského jara.

Janek dnes dělal písemné zkoušky a pohovor na strojní fakultu. Příklady vypočítal správně, na otázky všeobecné odpověděl také správně, maturitu má na jedničku, takže ho asi nepřijmou. Pohovor měl takovéto momenty: „Co soudí dneska váš otec o socialismu s lidskou tváří?“ – „Nevím, my o tom nemluvíme.“ – „Co si o něm myslíte jako o heslu pravice v roce 1968?“ – „Nic. Byl jsem malý.“ – „Váš otec byl ze strany vyloučen, nebo vyškrtnut?“ – „Nevím.“ – „Musel jste to přeci uvést ve svém životopise.“ – „Neuvedl, je to můj životopis.“

Ludvíku Vaculíkovi se dá vyčítat leccos, a kdo četl čerstvý román jeho dcery Cecílie Jílkové „Otec Bůh a matka Láska“, jistě k jeho hříchům něco přihodí. Ale nelze mu upřít poctivost a pravdomluvnost, jimiž komplikoval život nejen svým nepřátelům, ale především svým blízkým.

Občas jsou jeho deníkové záznamy na hraně etiky (třeba když nechá svou ženu Madlu rozkládat o trestu, který postihl několik známých českých básníků za stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, nebo když svoje ženy týrá rozklady o jiných ženách), přesto je tato osobitá výpověď z centra českého disentu na přelomu 70. a 80. let nejen studnicí pikantních drbů, ale i skvělým románem o stavu české morálky a etiky.

Díky Vaculíkově Českému snáři se i dnešní čtenáři dozvědí, že český disent nebyl vůbec jednolitý, že tu koexistovali bývalí komunisté s dlouholetými politickými vězni, že tu bujela rivalita i podezření ohledně spolupráce s StB. Vaculík text otevírá úvahami o statečnosti, přemítáním, co vede jednotlivé muže a ženy k odporu proti režimu, který je už nezavírá na desetiletí do lágrů a věznic jako v 50. letech, který je jen nechává vykonávat podřadná zaměstnání a mstí se na jejich dětech.

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Těm adresoval Vaculík v listopadu 1968, v souvislosti s otázkou, zda demonstrovat proti nástupu normalizace, slova, která by měla dnes zaznít jako protiváha masově řízených demonstrací, do nichž jsou zapojováni i středoškoláci: „Otázka zbabělosti a statečnosti. Tu si mladí lidé kladou vždy, protože je to pro ně hodnota… Právě jim hrozí vždy znovu a v každé generaci to, co se přihodilo našemu socialismu, totiž náš vlastní fanatismus. Řekl bych, že člověk může s jistotou udělat ten skutek, za který je ochoten sklidit nepřátelství svých přátel.“

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