Vakcína bez lékaře. Očkování v lékárně má svá úskalí

Očkování i mimo ordinace praktických lékařů a bez jejich asistence například v lékárnách je dnes trendem. Už před koronavirovou epidemií mohli některé vakcíny dát lidem lékárníci v Portugalsku, ve Velké Británii a v Irsku, očkování proti koronaviru se dnes provádí v lékárnách ve Velké Británii, Francii a v některých kantonech ve Švýcarsku.

Je to součást širšího trendu, který přenáší část preventivní lékařské péče – k té patří právě očkování a také různé testy nejen na covid, ale třeba sledování hladiny cukru, cholesterolu a dalších látek – mimo lékaře a nemocnice. Šetří to náklady na lékařskou péči i čas pacientů a rozšiřuje možnosti prevence a znamená to zdravější lidi.

Problém je v tom, že očkování, a zejména očkování proti covidu, se u nás tomuto trendu trochu vymyká. Ze dvou důvodů. Za prvé je to velká změna v našem systému, který je v mnoha ohledech velmi opatrný. U vakcinace, když je dobře provedeno posouzení zdravotního stavu vakcinovaného, což by zubaři a zejména lékárníci většinou zvládli, je riziko očkování minimální. Náš systém ho chce ovšem eliminovat, a tak požaduje lékaře. Možná to není úplně špatný nápad, je to prostě jistota. Pokud tahle, do určité míry přehnaná opatrnost zmizí, bude to voda na mlýn všem odpůrcům očkování.

Což je přesně to, co současná ani nastupující vláda nechce. Možná by bylo lepší připlatit lékařům, aby byli v lékárnách při očkování, a pokud zavádět prevenci v lékárnách a u zubařů, postupovat postupně. Rozšířit množství testů, které mohou provádět, a nechat jim nějaké zavedené očkování třeba proti žloutence. Teprve pak začít s očkováním proti covidu-19. Nyní sice potřebujeme očkovat proti koronaviru, ale někdy je lepší mít zpočátku méně, aby pak bylo více.