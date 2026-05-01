Proč Piráti nikdy nebudou silnou stranou? Pohleďte, co předvádějí u sporu o očkování

Rozhodně není ideálním způsobem přesvědčování povýšeně se odpůrcům vysmívat, jak činili opoziční členové výboru. Do groteskní formy to přivedli Piráti, kteří demonstrativně vyzývali ministra Vojtěcha a poslance Sílu, ať si to vyříkají v rámci koalice. To by byla případná námitka, kdyby celé téma na půdě výboru neinscenovali sami opozičníci.
Ale proč ne, očkování je pro opozici ideální téma, na něm mohou bez práce provozovat „hodnotovou“ politiku. Tedy říkat a tvářit se, že každý, kdo něco namítne proti Národní očkovací strategii, je dezolát, troll a obecněji osoba ducha mdlého, a proto se mu mohou a možná i musejí posmívat. Je to velmi pohodlné a pro simplexní povahy je báječné, když mohou na sociální sítě umisťovat fotečky se siláckými výkřiky.
Dialog, nikoli výsměch
Jenže právě to je cesta k tomu, aby odpor k vakcínám byl stále silný. Imunologové různých názorů již dlouho hlásají, že by se mělo lidem trpělivě vysvětlovat, proč je očkování užitečné a jak jim může pomoci. Nejiracionálnější strategie je výsměch a odmítání námitek. Hezky to vysvětloval v komentáři profesor epidemiologie Jiří Beran. Podobně se k problému staví i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který říká, že je připraven diskutovat a zároveň očkování jako metodu jednoznačně hájí a nelze čekat, že by ustoupil nátlaku například na zrušení některých povinných očkování.
|
V Česku se očkování těší stále většinové podpoře obyvatel a nadto v nynější sněmovně agreguje některé antivaxery pouze slepenec SPD. Je tedy nepravděpodobné, že by hrstka ukřičenců změnila očkovací strategii státu. Aby se to nestalo, je třeba udělat jediné, snažit se o věcný dialog a o pochopení pro obavy části populace. Ústupky ohledně očkovacího kalendáře a některých detailů přeci nezničí účinky očkování. Jedině dialogem lze přesvědčovat, ne výsměchem.
Vzpomeňme si na to, jak zdlouhavé a obtížné bylo v parlamentu prosadit odškodnění pro ty pacienty, kteří byli očkováním zdravotně poškozeni a jak se strašilo, že se bude masově odškodňovat. Dnes, když tato možnost existuje, stát odškodňuje jen pár jednotlivců, případy se veřejně propírají a na legitimitě samotného očkování to nic neubírá.
Mentalita pocitově nadřazených
A proč nemohou Piráti být lídry? Podívejme se, jak se prezentují. Členka zdravotního výboru, poslankyně za Plzeňský kraj a pasivní aktérka komunální vyděračské SMS aféry Eva Šrámková (“neodvolatelná Evča“) se prezentovala na sítích fotkou s předsedou Hřibem a heslem: Méně ideologie, víc prevence. Možná to funguje pro mentalitu pocitově nadřazených jedinců a paní Šrámková si se svým předsedou notují, ale v málokom to vzbudí chuť s takovými lidmi debatovat, a čekat, že se někdo takhle nadutý někdy dopracuje k otevřenému dialogu, působí fantasmagoricky.
Zvítězí-li v politice nevěcný fanatismus sociálních sítí, simplexních selfíček a pocitu nadřazenosti jednoho názoru nad druhým, pak nemá šanci nejen očkovací strategie, ale též žádná otevřená výměna názorů.