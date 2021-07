Vakcinační úplatek. Volno za očkování se nám místo dalšího lockdownu vyplatí

„Úplatek“ ve formě dvou dní volna není úplně levný návrh. Zvlášť když Babiš vyzval soukromé firmy, aby se k akci přidaly. Nešlo by pak totiž už jen o zhruba půl milionu na stát navázaných pracovníků, ale o téměř čtyři miliony lidí. Podle ekonoma Lukáše Kovandy by to způsobilo ztrátu ve výši přes 21 miliard korun.