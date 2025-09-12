Šest zachráněných za minutu. Proč je znepokojivé, že očkování ztrácí americkou podporu

Politika praktikovaná během pandemie covidu-19 způsobila rostoucí odmítání vakcín, a právě tento posun přispěl k oznámení Trumpovy administrativy, že hodlá přiškrtit finance pro Gavi, alianci pro očkování a imunizaci. Gavi podle odhadů zachránila život 17 milionům dětí během posledních 25 let. Ztráta americké podpory by vedla k tomu, že v příštích pěti letech přijde 75 milionů dětí o rutinní očkování, což by si podle zmíněné organizace vyžádalo přes 1,2 milionu dětských životů.
Naprostá většina dětí, které dnes umírají na infekční nemoci, žije v chudších zemích, ale tak nějak zapomínáme na to, že ještě před necelými dvěma staletími byly i bohaté státy sužovány morem. V té době stály infekční nemoci za téměř polovinou každoročních úmrtí mezi Američany a Brity, zatímco dnes mají v Americe na svědomí jen něco kolem tří procent lidských životů. Přesto dnes infekční nemoci v chudších zemích světa usmrtí přes tři miliony dětí ročně.
Je potřeba, abychom se všichni v otázce nekontroverzních a život zachraňujících vakcín pro děti, jako jsou ty proti příušnicím a spalničkám, sjednotili. Vlády by neměly snižovat aktuální výši příspěvku, naopak je potřeba ji zvýšit. Díky této malé investici bychom mohli dosáhnout obrovského pokroku v globálním rozvoji – to se přece musí zamlouvat každému, bez ohledu na jeho politické preference.
Zachráněných 3,8 milionu životů
Vakcíny patří mezi největší úspěchy lidstva. Žádný jiný vynález v oblasti zdravotnictví nezachránil víc životů, navíc nám v rámci celé populace umožňují regulovat nemoci, které kdysi způsobovaly nevýslovné utrpení. Díky očkování jsme dokonce dokázali vymýtit jednu z nejsmrtelnějších nemocí vůbec, neštovice. Ty zabíjely bez rozdílu po celá tisíciletí. Jen ve 20. století si vyžádaly život zhruba 300 až 500 milionů lidí, dokud se je díky vakcíně nepodařilo v roce 1977 vymýtit. Kdybychom ji neměli, dodnes by na neštovice umíralo nějakých pět milionů lidí ročně.
Očkování během půl století zachránilo podle odhadů 154 milionů lidských životů, což je zhruba šest lidí každou minutu. Naprostou většinu (101 milionů) tvoří děti.
To, že investicemi do vakcín snižujeme počet úmrtí vlivem infekčních chorob, je jasné. Ale tím, že se nám podařilo zastavit nemoci, jako je dětská obrna, spalničky a tetanus, jsme také snížili tlak na zdravotnictví v chudších zemích, které se tak mohou více věnovat pacientům se srdečními chorobami a rakovinou. Nehledě na to, že infekční nemoci neznají hranic, takže jsme vlastně ulehčili zdravotnickým systémům po celém světě. To minimalizuje ekonomické problémy a zajišťuje bezpečnější svět pro nás pro všechny.
Ve výzkumu publikovaném nakladatelstvím Cambridge University Press zdokumentovali výzkumníci z mého think tanku Kodaňský konsensus náklady a přínosy udržování a zvyšování částky globálních investic do vakcín.
Pokud by svět i nadále pokračoval v aktuálním trendu, zachránili bychom do roku 2030 zhruba 3,8 milionu životů ročně před nemocemi, kterým lze předcházet. Každý utracený dolar by představoval naprosto ohromující sociální přínos ve výši 286 dolarů, a to díky záchraně životů a prevenci nemocí.
Fenomenální návratnost sto ku jedné
Ze studie dále vyplývá, že i zvýšení proočkovanosti může být nesmírně výhodné, byť by bylo nákladnější. Během následujících osmi let bychom mohli zachránit dodatečných 4,1 milionu lidských životů, tedy zhruba půl milionu lidí ročně.
Jak by se vlády snažily rozšířit očkovací kampaň do hůře přístupných míst a rodin, náklady by šly pochopitelně nahoru. Některé země možná budou muset následovat příklad Indie, která v rámci většího pokrytí používá potravinové pobídky.
Celkové dodatečné globální náklady by i tak činily relativně skromných 1,5 miliardy dolarů ročně, a k tomu ještě 200 milionů dolarů za čas, který stráví především matky chozením na kliniku. Ale půl milionu zachráněných životů ročně navíc představuje naprosto skvělou příležitost. Při použití klasického ekonomického vyhodnocení investic a s ohledem na to, že jsou pro nás důležitější dopady, kterým se podařilo zabránit v nedávné době, by přínosy činily kolem 170 miliard dolarů ročně.
Z ekonomického hlediska by pro svět každý vynaložený dolar představoval sociální přínos v hodnotě 101 dolarů. A co si budeme povídat, návratnost 100:1 je naprosto fenomenální výsledek, ať už jde o jakoukoliv politiku.
Zachránit 3,8 milionu dětských životů ročně pomocí základního a bezpečného očkování je fantastický výsledek, ale díky o něco vyšší proočkovanosti bychom klidně mohli zachránit ještě o půl milionu dětí víc, což je také skvělá příležitost. Měli bychom přijmout obě řešení a zajistit všem dětem celoživotní prevenci proti smrtelným chorobám.