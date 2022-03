To tu ještě nebylo. Až dosud jediným státem s jadernou elektrárnou, který zažil válku na svém území, bylo v roce 1991 Slovinsko. Ale ve srovnání s dneškem to byla válka operetní a útok na JE Krško byl mimo představivost. Jako až do čtvrtka útok na JE Záporoží. Co tím Moskva sleduje?