Názor

Je to dva a půl roku, co jsem v ruské nemocnici naposledy pomáhal tamějším kolegům. Vždy jsem se tam setkával s inteligentními a velmi přátelskými lidmi – to není fráze, to je fakt. A pokud jsem odkudsi vytáhl svou dávno zapomenutou ruštinu, byli ještě milejší a sdílnější.