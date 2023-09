Ministr uklidňování. Je vždy ochoten slíbit, vyřešeno ale není nic

Loni v prosinci nás ministr ujistil, že má situaci pod kontrolou a že ji jeho úřad efektivně řeší. Byť jeho náměstek Jakub Dvořáček připustil, že rozkolísání trhu s léky může trvat až rok.

Na začátku letošního roku pak Válek v České televizi tvrdil, že problém s léky bude trvat do jara a na podzim už to bude dobré. V březnu řekl, že nedostatek medikamentů potrvá do léta a že ty nedostatkové shání v Austrálii. Pak tu je slib, že k nám na podzim začnou proudit léky a hlavně antibiotika z Jižní Koreje a vše bude vyřešeno.

Vyřešeno ale není nic. Ukazuje se, že korejské léky do podzimu neprojdou nutnými testy a jejich dovoz se korejským firmám navíc ani nevyplatí. Nezbývá tedy, než se vrátit ke konstatování náměstka Dvořáčka, že nedostatek léků může trvat až rok, tedy do konce roku. Pak snad přestanou globální problémy s dodávkami léčiv samy a tím se zlepší také situace u nás. I bez zásahu ministra Válka.