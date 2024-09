Slibuje, kudy chodí a pak couvá. Zařadí se mezi největší přešlapy ministra Válka i lékařské přesčasy?

Ministerstvo zdravotnictví říká opak, tedy že dohodu plní. Další kolo jednání je naplánované za dva týdny. Těžko říci, zda ministr nechá spor vygradovat do té míry, že by jej musel rozseknout premiér osobně, jak se stalo na konci loňského roku.

Ministr Válek však během svého působení doložil, že je mizerný vyjednavač a má tendenci problémy spíš podceňovat. Takže ani v tomhle sporu nelze vyloučit nějakou divočejší předvánoční koncovku, ostatně lékaři svou kampaň zaštítili sloganem Slibem neuzdravíš.

Zapřáhnout koně za vůz

A ministr zdravotnictví Válek slibuje, kudy chodí, a pak už jen od svých slibů ustupuje. V posledních dnech jsme mohli číst, že opustil záměr více danit cukrem slazené nápoje. Také nebude prosazovat nápad, že by pojišťovna vymáhala náklady na léčení od toho, kdo zavinil nehodu a dopustil se tím trestného činu. Odmítli to právníci, Nejvyšší soud a nakonec to jde i proti smyslu pojištění. Ministr na svou stranu nakonec nikoho nezískal a tak raději couvl.

Postup při prosazování vyššího danění slazených nápojů je ilustrací metod šéfa resortu. Cukr v nápojích daňově penalizuje relativně dost zemí, ale účinnost tohoto opatření, například na míru obezity obyvatelstva, se nepodařilo prokázat. Pro i proti jsou „obvyklí podezřelí“, tedy na jedné straně lékaři či lékařští odborníci, na druhé pak výrobci těchto nápojů, kteří poukazují na to, že sami dobrovolně snižují obsah cukru ve svých výrobcích a že spotřeba těchto nápojů klesá.

Vše skončilo rozhodnutím, že ministerstvo si nechá od Státního zdravotního ústavu vypracovat studii, která by měla popsat dopady konzumace cukrem slazených nápojů na zdraví. Ano, pan Válek opět zapřáhl koně za vůz a jen bloud by se ho ptal, co si s jakoukoli studií počne v posledním roce svého ministrování.

Další nepříjemností, která nás provází, je sezónní nedostatek léků, který, navzdory slibům a snahám vedení ministerstva, nekončí. Jednotlivé léky se sice mimo sezonu dají sehnat, avšak jejich nedostatek vypuká v okamžiku, kdy je jich nejvíc potřeba. Se situací očekávatelně neudělalo nic ani usilovné fantazírování pana Válka o výrobě antibiotik na našem území.

Sázka na nehybnost

Ve výčtu průšvihů, přešlapů a nedomyšleností místopředsedy vlády Válka by se dalo pokračovat dle libosti, pro něj však není podstatné, jak jeho výkon hodnotí volič, protože on má v rámci své potápějící se strany skálopevnou podporu. Svou budoucnost už TOP 09 může spojovat výhradně s koalicí Spolu, jinak by relevantní budoucnost nestála za zmínku. Takže ve funkci i koalici zabetonovaný ministr zdravotnictví je vlastně sázkou na neměnnost, nehybnost. Je jen otázka, zda se volič radostně zatetelí při představě dalších let, kdy by zdravotnictví vedl takový expert.