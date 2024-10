Jak Saúdská Arábie rozhoduje o válce. Převáží doktrína Bidena, nebo ta Netanjahua?

Jenže takhle černobílé to ve skutečnosti nebývá. V debatě o klimatu hraje roli otázka nákladů, zdražování, zákazů toho či onoho, prostě dopadů bezuhlíkového světa na lidi, občany, voliče. Právě tak eskalace na Blízkém východě se netýká jen Íránu a Izraele.

Izrael má na své straně silné argumenty. Je trvale ohrožen, zvláště v posledním roce napadán klienty Teheránu, Hamásem a Hizballáhem. Teď byl napaden raketami přímo z Íránu, ač tyto státy – na rozdíl od milic typu Hamásu a Hizballáhu – spolu nevedou přímou válku. Má tedy Izrael Íránu rázně odpovědět? Rázně zaútočit na jeho vojenské, jaderné, ropné i ekonomické kapacity?

Už neplatí „tři ne“, ale…

Morálně to působí tak, že ano. Ale z hlediska fungování světa – jak toho blízkovýchodního, tak globálního – to vypadá v lecčems jinak. Silnou roli tu hrají státy jako Saúdská Arábie, Jordánsko, Spojené arabské emiráty, Omán či Bahrajn, ba i Maroko či Súdán. Už skončily časy, kdy Liga arabských států (v chartúmské deklaraci ze září 1967) vytýčila tři slavná „ne“ vůči Izraeli: neuzavírat s ním mír, neuznat ho jako stát, nejednat s ním.

Už skoro před půl stoletím – pár let po své poslední válce s Izraelem – tyto zásady prolomil Egypt. Před třiceti lety Izrael uznalo Jordánsko. Před čtyřmi lety byly podepsány první dohody, jež vešly ve známost jako abrahámovské. V té či oné formě v nich Izrael postupně uznaly Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Maroko a Súdán. Přidá se k nim i Saúdská Arábie? To je zásadní a stále otevřená otázka, která velmi souvisí s válkou proti Hamásu, Hizballáhu či s možnou válkou Izraele s Íránem.

Idea abrahámovských dohod – jeden z odkazů Trumpovy éry v zahraniční politice – odrážela situaci, kdy sunnitským arabským státům (hlavně ropným monarchiím) začalo docházet, že více než Izraele se musí obávat radikálního šíitského Íránu. Že tedy mohou Izrael uznat, ale jako dobří obchodníci žádají i jistou protihodnotu. Saúdská Arábie coby největší a nejbohatší z nich má logicky nejsilnější hlas. A ten, byť neveřejně, říká zhruba toto.

Nebyl by pro nás problém uznat Stát Izrael. Necháváme přes své území přelétávat izraelská letadla, překousneme, když si Izrael vyřizuje účty s Hamásem, Hizballáhem, ba i samotným Íránem. Ale protihodnotou žádáme, aby Izrael vzal vážně politické ambice Palestinců jako takových, prostě aby projevil zájem o cestu k palestinské státnosti. Jak se tento postoj projevuje v současném eskalujícím konfliktu?

Chceme nějakou protihodnotu

Americký prezident Biden staví svou vizi stability pro Blízký východ na široké regionální spolupráci proti Teheránu. Ač to neříká nahlas, v této politice navazuje na Donalda Trumpa a jeho abrahámovské dohody. Aby byla tato vize dovršena, musela by se do této spolupráce zapojit i Saúdská Arábie. Aby se do ní mohla plně zapojit, musela by normalizovat vztahy s Izraelem (po vzoru Egypta, Jordánska, emirátů, Maroka…).

Ale aby na to Saúdi přistoupili, museli by získat nějakou zmíněnou protihodnotu. Pro začátek by možná stačilo, kdyby Izrael začal vážně jednat s Palestinci (je tu samozřejmě problém: mají teď reprezentativní vedení?) o jejich budoucí státnosti.

Americký novinář Thomas Friedman tomuto modelu říká Bidenova doktrína. Proti ní klade Netanjahuovu doktrínu, která prý velí jakýkoliv politický proces s Palestinci (zejména takové, jež by vedly k územnímu kompromisu) sabotovat.

Když se teď schyluje ke konfliktu mezi Íránem a Izraelem, obě tyto strategie získávají ostřejší rysy. Která z nich nakonec převáží? Těžko říci, to není ryzí boj dobra a zla, ale spíše váhání mezi plusy a minusy.

Zvolí-li Izrael rozsáhlou ofenzivu proti vojenským, jaderným, ropným i ekonomickým cílům Íránu, může Bidenova doktrína – a možnost regionální spolupráce – na dlouho vyhasnout. A právě Saúdská Arábie může svými postoji tyto úvahy ovlivnit. Respektive naopak: způsoby odvety vůči Íránu mohou ovlivnit, ač nechtěně, postoje Saúdů.

Odstrašení je důležité, spolupráce důležitější

Už na jaře, poté co Írán odpálil svou první salvu raket, řízených střel a dronů přímo na Izrael, o tom psal známý novinář Ron Ben-Jišaj (*1943). Jméno si udělal za první války v Libanonu v roce 1982, kterou reportážně pokrýval. V ceněném filmu Valčík s Bašírem (2008, promítal se i u nás), který se odehrává právě za izraelské invaze do Libanonu, hrál sama sebe.

A tento Ben-Jišaj letos uvažuje takto. Izrael dosahuje úspěchů ve zneškodnění raketové palby, ale to je jen polovina úspěchu. Druhá, možná zásadnější část, spočívá v tomto: Izrael získal šanci obnovit svou diplomatickou a morální legitimitu na mezinárodní scéně, nerušenou během války v Gaze.

Jeho shrnutí pak vyznívá následovně. Zvažuje-li se reakce na útoky z Íránu, prioritou má být zachování legitimity Izraele. Odstrašování je důležité, ale svou povahou pomíjivé (a to říká člověk, jenž odstrašovacích akcí zažil řadu). Kdežto spojenectví se Západem a regionální obranný systém jsou pro Izrael strategická aktiva.

Toto uvažování starého vojáka a novináře ilustruje význam role, jakou hraje Saúdská Arábie v nynějším konfliktu. Je to stát sice nepopulární, nábožensky ultrakonzervativní a ve válkách nezkušený, leč mocensky těžko pominutelný. Tím ovlivňuje i aktuální rozhodování.