Spíš mohlo jít o udržení komunikačního kanálu mezi Washingtonem a Moskvou v situaci, kdy probíhají dva vážné paralelní konflikty, v Íránu a na Ukrajině, s vysokým eskalačním potenciálem. Mohou to potvrzovat poslední vyjádření amerického ministra zahraničí Marka Rubia a ruského prezidenta Vladimíra Putina.
Rubio prohlásil 2. září, že USA musejí být navzdory neshodám s Ruskem schopné udržovat s Moskvou kontakt. A dodal: „Disponují druhým největším jaderným arzenálem na světě. USA tedy musejí mít možnost s ní komunikovat.“ A Putin na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci v kyrgyzském Biškeku konstatoval, že „mezi speciálními složkami vždy existují kontakty, byly i v nejtěžších obdobích studené války“.
Evropské přihlížení
Není ani vyloučeno, že se Bílý dům pokouší navzdory své zaneprázdněnosti Íránem udržet šance pro diplomacii ohledně Ukrajiny. Svědčí o tom i nečekaná přítomnost ruského ministra financí Siluanova na jednání ministrů financí zemí G20, kam jej pozvali Američané. Šlo o první osobní účast ruského ministra od začátku války.
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Proběhlo i jeho bilaterální jednání s americkým ministrem financí Scottem Bessentem, které se podle americké strany týkalo Trumpova mírového plánu. Bessent dal zároveň najevo, že je možný návrat k ekonomické spolupráci USA a Ruska pod podmínkou ukončením války. Reakce Moskvy ovšem nesvědčí o tom, že k tomu směřuje.
Putin v Biškeku uvedl, že jednání o ukončení války jsou zmrazena, a oznámil, že ruská armáda dostala rozkaz zasadit masivní údery ukrajinskému energetickému odvětví. V úterý 1. září opět zaútočila na Kyjev drony, balistickými a řízenými střelami, vůči nimž je Ukrajina po výpadku dodávek střel Patriot v podstatě bezbranná.
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Evropa tomu může zatím pouze přihlížet. Interceptorů je kvůli válce v Íránu nedostatek, a proto je Ukrajina od Evropanů nedostane. Zoufale tak vyznívá poděkování šéfky diplomacie EU Kaji Kallasové členským státům Unie za prověřování zásob Patriotů s blížícím se koncem jejich životnosti, aby mohly být poslány na Ukrajinu.
Raději ani nedomýšlet…
Do kouta zahnaný Kyjev musí zvažovat „asymetrickou odpověď“ na ruské útoky. Tak lze číst úterní prohlášení prezidenta Volodymyra Zelenského, že ukrajinské drony budou útočit na ruská letiště, aby paralyzovaly letecký provoz v Rusku. Upozornil sice, že ukrajinské drony „nepředstavují hrozbu pro civilní letadla“, ale zároveň prohlásil, že „na ruské obloze nejsou žádná bezpečná místa“.
Zatím to spíše vypadá jako vzkaz Číně, Turecku, Spojeným arabským emirátům nebo Kataru, které udržují s Ruskem letecké spojení, aby vyvinuly tlak na Kreml k ukončení války. Nechce se ani domýšlet, jaké by mělo následky sestřelení civilního letadla…
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Olej do ohně ale nyní přilila sabotážní operace na letišti v Lipsku, z jejíž přípravy bylo obviněno Rusko. Naštěstí selhala, nicméně navzdory tomu eskalační potenciál mezi Ukrajinou, Evropou a Ruskem narůstá. Nakonec bude možná Evropa ráda, že „horká linka“ mezi Washingtonem a Moskvou stále funguje.