Zapomeňte na tanky. Evropa potřebuje pro válku s Ruskem železnici k Baltu

Typický příklad představuje rozdílný rozchod kolejí mezi státy NATO a zeměmi někdejšího Sovětského svazu (1435 vs. 1520 milimetrů). V praxi to znamená, že Litva, Lotyšsko a Estonsko jsou odřízlé od evropské železniční sítě a všechny nákladní vlaky s tanky a děly tak musí na polsko-litevských hranicích čekat až osm hodin na překládku z jednoho vlaku na druhý.
Analýza 4. prosince 2025 13:10
Když se řekne válka, většina z nás si vybaví tanky, děla, letadla. Válka je ale primárně logistika - velké množství techniky se musí na bojiště nejdřív dostat, musí být jasno, odkud startovat, kde vyložit. Chtělo by se věřit, že toto všechno má Evropa pro potenciální konflikt s Ruskem perfektně připraveno, leč není tomu tak.