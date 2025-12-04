Zapomeňte na tanky. Evropa potřebuje pro válku s Ruskem železnici k Baltu

Liberečtí chemici nakládali v Liberci techniku, která pojede do estonského Tallinu. Vojáci tam budou zajišťovat bezpečnost účastníků Summitu ministrů zahraničí států NATO. | foto: Profimedia.cz

Štěpán Hobza
Analýza   13:10
Když se řekne válka, většina z nás si vybaví tanky, děla, letadla. Válka je ale primárně logistika - velké množství techniky se musí na bojiště nejdřív dostat, musí být jasno, odkud startovat, kde vyložit. Chtělo by se věřit, že toto všechno má Evropa pro potenciální konflikt s Ruskem perfektně připraveno, leč není tomu tak.

