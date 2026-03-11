Kdy bude nafta levná a na kom to záleží? A máme se bát inflace?

Jak velký je momentálně zmatek na trzích s ropou a plynem, ukazuje i to, že pondělí bylo podle listu The Financial Times nejdivočejším dnem na ropných trzích v celé historii. Cena barelu ropy Brent vyletěla až na 119 dolarů, aby následně spadla na 84 dolarů. Další den se pak pohybovala s velkými výkyvy okolo 90 dolarů. Mimochodem, na začátku roku stál barel Brentu zhruba 60 dolarů.
Tyto výkyvy se samozřejmě promítají i do cen na pumpách. Motorová nafta se u nás před několika dny na některých místech dostala přes 40 korun za litr, v Německu dokonce přes dvě eura. Prodejci paliv se totiž snaží přenést zdražení na zákazníky – často preventivně, ještě dříve, než je skutečně zasáhne. Ostatně tak postupují většinou.
Tři základní scénáře
Do jisté míry tato situace s rychlým zdražováním v posledních dnech připomíná období po velké ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022. Tehdy ceny paliv také rychle rostly a u některých pump se benzín prodával za více než padesát korun za litr. Později se tyto ceny promítly i do inflace. Návrat k nižším cenám trval téměř rok a problémem byl zejména výpadek dodávek plynu, který mimochodem začal už před válkou. I dnes jde přitom o plyn – konkrétně o zkapalněný plyn z Kataru, který přestává proudit na světové trhy.
Rozdíly tu ovšem jsou. Pokud bychom ceny ropy v roce 2022 přepočítali na dnešní dolary, stál tehdy barel ropy asi 145 dolarů. Na začátku finanční krize v roce 2008 to bylo dokonce 208 dolarů. Dnešní růst cen tak není až tak dramatický. Navíc pokud současné zvýšení cen rychle pomine, nemusí se výrazně projevit v inflaci. Do té doby by se promítlo hlavně v cenách přepravy a potravin.
Zvýšené ceny pohonných hmot si však přepravci obvykle promítají do svých cen až s odstupem – kvůli dlouhodobým smlouvám zpravidla za jeden až tři měsíce. V cenách potravin se pak změny projeví až po sklizni. Z Perského zálivu se kromě ropy a plynu vyváží také amoniak, základní surovina pro výrobu hnojiv. Ta bude nejvíce potřeba mezi březnem a květnem a poté znovu na podzim. Je tedy ještě čas inflaci zastavit.
Vše závisí na tom, jak rychle válka skončí. Existují tři základní scénáře. Pokud bude konflikt krátký a Hormuzský průliv se otevře do konce března, cena ropy Brent by se mohla stabilizovat na úrovni kolem 85 až 95 dolarů za barel. Do konce dubna by byla obnovena původní produkce ropy a zhruba za šest týdnů by se ceny pohonných hmot v Česku mohly vrátit na předválečnou úroveň.
Pokud však konflikt potrvá ještě dva měsíce, cena ropy by se mohla znovu dostat nad 110 dolarů za barel a ceny paliv u nás by se pohybovaly zhruba mezi 38 až 42 korunami za litr. Záleželo by ovšem také na tom, jak vážně budou poškozena zařízení v Perském zálivu. Vedlo by to i k vyšší inflaci, zhruba o dva až tři procentní body, ale nešlo by o žádnou dramatickou inflační epizodu.
V nejhorším scénáři, tedy při dlouhé válce nízké intenzity, by se podle analytiků Deutsche Bank a Goldman Sachs mohla cena ropy pohybovat mezi 150 až 200 dolary za barel. To by zpomalilo celosvětový ekonomický růst a zvýšilo inflaci. Uvolnění světových ropných rezerv by pomohlo jen krátkodobě. Ceny na pumpách by u nás mohly trvale přesahovat 45 až 50 korun za litr.
Zaplatíme. Jen nevíme za co
Co je v tuto chvíli nejpravděpodobnější, je však těžké odhadnout. Ekonomičtí analytici si ještě donedávna mysleli, že nejreálnější je první scénář. Poté se rychle přiklonili k druhému, aby se vzápětí znovu vrátili k prvnímu. Americký prezident Donald Trump by zřejmě rád válku ukončil a prohlásil se za vítěze, jenže zatím není jasné, jak to přesvědčivě udělat. Naproti tomu íránské vedení se vzdát nehodlá a v jeho zájmu je co nejdelší konflikt nízké intenzity.
Je ovšem možné, že bude konflikt omezen tak, že se cena ropy vrátí na úroveň předpokládanou v prvním scénáři, přičemž bude stále hrozit její další růst. Část podnikatelů toho pak může využít k preventivnímu zvyšování cen pro případ, že by ropa skutečně zdražila. To by mohlo vést k domácí cenové úrovni odpovídající spíše druhému scénáři se znatelným, byť nikoli dramatickým dopadem na inflaci. Nakonec tak možná nebudeme platit daň za válku, ale daň za nejistotu. A ta bývá někdy stejně drahá.